Video/ Parma Verona (0-1): highlights e gol. Decide Lazovic nei primi 10 minuti

Nella 10^ giornata della Serie A l’Hellas fa suoi tre punti più che mai importanti nella classifica: nel video di Parma Verona vediamo infatti che ai ragazzi di Juric basta la rete di Lazovic arrivata nei primi minuti della sfida per trovare una sofferta vittoria. Di fatto quindi la sfida di Serie A ieri al Tardini si è decisa entro i primi dieci minuti, ma pure abbiamo assistito a un’incontro davvero vivo e ricco di grandi azioni, pure sul finale. Già pochi minuti dopo aver subito il gol infatti i padroni di casa hanno ben reagito con Gervinho e Karamoh, ma la difesa dei veneti ha retto molto bene: anzi nel finale del primo tempo proprio il Verona ha provato a insidiare di nuovo Sepe, ma il numero 1 dei ducali non si è fatto trovare impreparato. Nel secondo tempo è stato di nuovo il Parma a mostrarsi molto più aggressivo: parecchie sono state le occasioni da gol messe in campo dai ducali, specie dopo l’ingresso di Sprocati (che ha reso ancor più offensivo l’originario 4-3-3). Pure anche nella ripresa la difesa dell’Hellas ha retto molto bene agli assalti degli avversari: il triplice fischio finale ha poi fissato il verdetto nella 10^ giornata di Serie A.

IL TABELLINO

PARMA-VERONA 0-1 (0-1 pt)

Marcatori: Lazovic 10′

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (75′ Sprocati); Kucka, Brugman, Barillà (60′ Hernani); Karamoh, Kulusevski, Gervinho. All: D’Aversa

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (90′ Danzi), Lazovic; Verre (62′ Pessina), Salcedo (46′ Zaccagni); Stepinski. All: Juric

Ammoniti: Gervinho (P), Kumbulla, Verre, Amrabat, Miguel Veloso, Zaccagni (V)

VIDEO PARMA VERONA, HIGHLIGHTS E GOL





