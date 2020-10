Video/ Parma Verona (1-0) highlights e gol: Kurtic, prima gioia di Liverani (Serie A)

Il Parma vince di misura contro il Verona grazie alla rete di Kurtic siglata dopo appena trenta secondi di gioco. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Kurtic che la sblocca subito! Azione personale di Karamoh che serve il centrocampista dimenticato dalla difesa scaligera. Sivestri esagera e per poco non si fa soffiare il pallone da Karamoh. Ilic serve Favilli che trova la risposta miracolosa di Sepe, ma l’attaccante viene pescato in fuorigioco. Faroni la mette in mezza con Pezzella che gli sporca la traiettoria. Il Verona ha alzato il baricentro. Barak prova a servire Favilli, Bruno Alves intercetta con un braccio e si becca il giallo. Il Verona prova qualche sortita offensiva ma l’attacco fatica maledettamente nel creare azioni pericolose. La prima frazione termina con il Parma avanti di un gol sul Verona.

VIDEO PARMA VERONA: SECONDO TEMPO

Gervinho mette in difficoltà la difesa scaligera, Cetin chiude alla grande. Silvestri salva su Kurtic, ci prova poi Hernani che sbatte contro la difesa degli scaligeri. Gervinho molto attivo in questa ripresa. Nel Verona entrano Salcedo e Colley. Dimarco pesca Favilli che ci prova di testa, para facile Sepe. Girandola di cambi intanto nel Parma. Dimarco blocca la ripartenza di Gervinho e prende il giallo. Il Verona si proietta in avanti alla ricerca del pari, difende bene il Parma. Gervinho si autolancia ma Sepe esce con i tempi giusti. Kucka ci prova da fuori area con la sfera che termina fuori di non molto. Cornelius ci prova di testa ma Silvestri blocca facilmente. Dimarco scende sulla fascia di competenza ma viene chiuso. Gervinho serve a Brugman la palla del due a zero, ma l’uruguagio spara addosso a Silvestri. Tupta per Cetin, il Verona tutto proiettato in attacco. Gunter stacca di testa e Sepe compie un mezzo miracolo! Termina il match, per il Parma e per Liverani prima vittoria stagionale.

LE DICHIARAZIONI

Fabio Liverani, attraverso i microfoni di Sky, ha parlato della prima vittoria stagionale della sua squadra ai danni del Verona. Queste alcune dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: “Oggi era importante portare a casa punti. Credo che nessuna società in 20 giorni abbia cambiato proprietà, allenatore e direttore sportivo: tutto ciò col mercato aperto. E’ evidente che la squadra può aver avuto degli sbandamenti in questi 15 giorni. Oggi, però, credo che tutti quanti abbiano dimostrato grande appartenenza al Parma: è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Per cercare di giocare un calcio un pochettino diverso, con meno sofferenze, avremo tanto tempo. La sosta è senz’altro positiva, anche per l’inserimento dei nuovi”. Marco Silvestri, portiere del Verona, è amareggiato per la sconfitta ma contento per la convocazione in nazionale: “Oggi non abbiamo fatto punti, ma ci è davvero mancato solo il gol. Sapevamo bene che il Parma è una squadra forte: non appena sono andati in vantaggio hanno preso fiducia e si sono difesi molto bene, era il modo in cui avevano impostato la partita. Noi abbiamo provato in tutti i modi a segnare, creando diverse occasioni da gol, purtroppo senza riuscire a concretizzare. Torniamo a Verona con la consapevolezza, ancor più forte, che in tutte le partite dovremo dare il massimo, e che anche oggi la reazione c’è stata. Non ci siamo mai fatti mettere sotto e avremmo meritato almeno il pareggio. Un solo gol subito? Il merito è di tutta la squadra, ma dobbiamo cercare sempre di migliorarci. La convocazione in Nazionale? Sono molto orgoglioso, è un sogno che si avvera. Al Verona devo davvero tanto, proprio per questo dedico la convocazione a tutta la famiglia dell’Hellas”.

TABELLINO

Marcatori: 1′ Kurtic

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini (63′ Darmian), B. Alves, Dermaku, Giu. Pezzella; Hernani (63′ Gagliolo), Brugman, Kurtic (74′ Grassi); Kucka; Karamoh (63′ Cornelius), Gervinho. All. Liverani.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin (86′ Tupta), Gunter, Lovato (45′ Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak (58′ Salcedo), Zaccagni (58′ Colley); Favilli. All. Juric.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Bruno Alves (P), Dimarco (V)

