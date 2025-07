Video Parma Werder Brema che racconta la sfida amichevole per la formazione allenata da Cuesta. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO PARMA WERDER BREMA: BRUTTO INFORTUNIO!

Video Parma Werder Brema che racconta due tempi da 60 minuti. Nei primi 60 di gioco l’occasione più importante capita dopo soli sei giri di orologio. L’argentino Pellegrino viene pescato dall’ottimo cross del solito Valeri.

Il suo colpo di testa si spegne sul palo e sulla ribattuta esalta il portiere avversario con una gran bella palata. Ondrejka si rende pericoloso con un’occasione calciando forte ma troppo in alto.

Video Roma Kaiserslautern (1-0)/ Gol e highlights: Ferguson non si ferma più, vittoria per Gasperini

Brutte notizie per il tecnico spagnolo che deve rinunciare allo svedese per un infortunio alla caviglia. Cambio e preoccupazione per i crociati.

Secondo tempo che non regala molte emozioni. Mister Cuesta mischia tanto le carte nel tentativo di sbloccare la partita.

I tedeschi sono maggiormente in gestione della palla. Sits, entrato per Djuric, prova la conclusione ma la pioggia di questo pomeriggio non aiuta la sua coordinazione.

Diretta/ Lazio Avellino (risultato finale 1-0): decide Guendouzi su rigore! (oggi 26 luglio 2025)

Dopo 120 minuti di gioco finisce la sfida amichevole tra Parma e Werder Brema con il risultato di 0-0.

VIDEO PARMA WERDER BREMA: GOL E HIGHLIGHTS