Video/ Partita del cuore 2021: gol e highlights, vince la Nazionale Cantanti 7-5!

Alla Partita del cuore 2021 tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca a vincere è stata la solidarietà nella lotta contro il cancro: il match benefico è stato organizzato ieri sera all’Allianz Stadium a sostegno dell’Istituto Candiolo – fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna allegra Agnelli, e ancora una volta ha richiamato l’attenzione di tante stelle, in campo per promuovere la raccolta fondi. Venendo però al risultato del big match a cui abbiamo assistito ieri sera, va detto che è stata la Nazionale Cantanti, guidata da Capello, a vincere col risultato di 7-5 contro i Campioni per la Ricerca: un gran trionfo occorso solo in rimonta e che ha visto il contributo di grandissimi protagonisti in campo. La parata di stelle, come è nota è stata vasta, ma non scordiamo che diversi grandi protagonisti attesi, come Eros Ramazzotti, in extremis hanno deciso di non scendere in campo, in protesta per la triste vicenda che ha visto protagonista Aurora Leone, dei The Jackal. Va aggiunto che colpo di scena, nei primi 15 minuti della spartita del cuore, a rappresentare i Campioni per la ricerca, sono state le giocatrici della Juventus Women, fresche campionesse d’Italia (è il quarto scudetto per le bianconere), guidate, per la speciale occasioni da Sinisa Mihajovic.

VIDEO PARTITA DEL CUORE 2021: LE DICHIARAZIONI

A margine della Partita del cuore 2021, tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la ricerca, pure a bordo campo vi è stato spazio per qualche dichiarazione a caldo, dei tanti protagonisti intervenuti ieri sera. Uno di questi Massimiliano Allegri, ha ha dichiarato: “Credevo che il campo fosse più corto, ho perso l’abitudine a tutto. Mi sono veramente divertito, una bellissima serata per un motivo importante. Nonostante non ci sia pubblico è una cornice importante e bellissima, come è stata negli anni passati”. Sono stati poi riflettori puntati anche di Charles Leclerc, pilota della Ferrari e autore pure di un buon gol all’Allianz Stadium: “Importantissimo, perché mi sto divertendo un sacco e ho pure segnato un gol. Ma soprattutto siamo qui per aiutare, il cancro si combatte solamente con la ricerca. Noi proviamo a fare del bene divertendoci, bello essere tutti uniti per questa causa”.

