Video/ Partizan Manchester United (0-1): highlights e gol. Basta Martial!

Allo Stadio Partizan il Manchester United supera in trasferta il Partizan per 1 a 0. Come si vede nel video di Partizan Manchester United, nel primo tempo i Red Devils si erano resi pericolosi con un colpo di testa impreciso di McTominay, sulla punizione di Mata, intorno al quarto d’ora ma la partita entra nel vivo soltanto nel finale di frazione: dopo il palo colto dai serbi con Sadiq al 41′, i britannici passano in vantaggio al 41′ grazie al calcio di rigore trasformato da Martial e concesso per fallo di Miletic ai danni di Williams. Nel secondo tempo la squadra allenata dal tecnico Milosevic prova a raggiungere il gol del pareggio fallendo anche un paio di opportunità interessanti sia nei novanta minuti regolamentari che nel recupero, senza però ottenere il risultato sperato. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono al Manchester United di salire a quota 7 nella classifica del girone L di Europa League mentre il Partizan non si muove, rimanendo fermo a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come lo United abbia sostanzialmente meritato il successo finale nonostante il Partizan avrebbe potuto combinare qualcosa in più soprattutto, oltre al 37 a 32 nei palloni recuperati, per quanto fatto registrare in zona offensiva, dove i serbi si sono distinti grazie al 15 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 2 a 1 indirizzate nello specchio della porta. I Red Devils sono però stati in grado di far loro il possesso del pallone con il 56%, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi: l’87% contro il 75% con 443 su 510 e 251 su 333 appoggi completati. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Partizan è stata la squadra più scorretta a causa del 19 a 18 nel computo dei falli commessi e l’arbitro spagnolo J. Fernandez ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Natcho, Miletic e Zdjelar da un lato, Jones dall’altro.

IL TABELLINO

Partizan-Manchester United 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 43′ RIG. Martial(M).

PARTIZAN BELGRADO – Stojkovic, Pavlovic, Natcho, Tosic(75′ Stevanovic), Sadiq, Asano(90’+2′ Ivanovic), Zdjelar, Soumah(83′ Pavlovic), Ostojic, Urosevic, Miletic. All.: Milosevic.

MANCHESTER UNITED – Romero, Jones, Maguire, Mata, Martial(60′ Rashford), Lingard, Rojo, Wan-Bissaka(60′ James), Garner(81′ Pereira), McTominay, Williams. All.: Solskjaer.

Arbitro: J. Fernandez (Spagna).

Ammoniti: 46′ Jones(M); 66′ Natcho(P); 67′ Miletic(P); 89′ Zdjelar(P).

