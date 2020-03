Video/ Partizan Trento (91-75): highlights. Le Aquile chiudono senza successi

Nella sesta giornata della Top 16 dell’Eurocup Trento incassa la sesta sconfitta di fila, contro il Partizan Belgrado, al successo col netto risultato di 91-75. Esaminando le azioni salienti del match col video di Partizan Trento, ecco che vediamo una partenza fulminea dei serbi che, sfruttando due errori in attacco di Craft e Kelly, riescono subito ad allungare fino al 14-4 grazie ai cinque punti di Jaramaz. La squadra di coach Brienza però non ci sta e viene rivitalizzata dall’ingresso di Blackmon che subentra a capitan Forray, il numero 0 con 10 punti riesce addirittura a firmare il canestro del sorpasso portando lo score sul 21-22 sul quale si è chiuso il primo periodo. Ripartono meglio i padroni di casa che si aggrappano ad una tripla di Walden e ad una schiacciatona di McAdoo a conclusione di un contropiede che ha fissato lo score sul 31-26, costringendo coach Brienza ad affidarsi ad un time-out.Il Partizan alza la percentuale dei tiri dalla distanza e l’ennesima tripla messa a segno da Velickovic ha portato il punteggio sul 37-30. La formazione di casa però inizia ad aumentare la qualità nella fase difensiva, costringendo le aquile a sbagliare molto dall’arco e così l’ennesimo canestro in penetrazione di Gordic, è ha portato lo score sul 45-32. La prima metà di gara si è poi conclusa con la realizzazione di Knox che ha chiuso sul 45-39.

INTERVALLO LUNGO

Le due squadre sono ripartite in maniera positiva, riuscendo a trovare la via del canestro con una certa continuità. Un fallo intenzionale fischiato a Craft però permette al Partizan di poter allungare, grazie alla realizzazione di Walden fino al 54-46. Le Aquile per non ci stanno e si aggrappano ai canestri di Mian e Craft per rimanere in scia e non permettere ai serbi di dilagare ma, dopo aver ridotto fino a quattro le lunghezze di distacco, a causa di due tiri falliti da Blackmon sono stati puniti proprio poco prima della sirena dall’ispirato Jaramaz che con una tripla ha fissato lo score sul 63-53. I padroni di casa si sono sostanzialmente concentrati sulla fase offensiva nella quale si sono dimostrati in ottima serata e trascinata nell’ultimo periodo da Walden e Thomas visto che lo scatenato Jaramaz è stato lasciato in panchina da coach Trincheri. In cattedra è anche salito il giovanissimo Trifunovic che è riuscito a mettere a referto cinque punti consecutivi. Negli ultimi minuti visto anche l’ampio punteggio le due squadre hanno cercato di offrire spettacolo al pubblico che ha potuto assistere anche a due triple consecutive messe a segno dall’ispirato Blackmon. A chiudere definitivamente la sfida ci ha pensato con McAdoo.

VIDEO PARTIZAN TRENTO, HIGHLIGHTS





