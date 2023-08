Video/ Partizani Roma (1-2) gol e highlights: Belotti sigla il successo! (12 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARTIZANI ROMA: LA SINTESI

Allo Stadio Arena Nazionale la Roma supera in trasferta il Partizani per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho cominciano bene la sfida riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 12′ grazie alla rete messa a segno da El Shaarawy, bravo a sfruttare nel migliore dei modi un lancio in profondità. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi ci riprovano con Pagano al 19′ prima di rischiare qualcosa sullo spunto di Kote al 23′ ma trovano poi il gol del raddoppio al 26′ per merito di Belotti, capitalizzando l’assist offertogli dal solito El Shaarawy.

Nel finale della prima frazione di gioco i capitolini insistono al 32′ sia con Pagano che con Spinazzola ed i padroni di casa allenati da mister Zekic sostituiscono il portiere Qirko con Hoxha al 38′. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quando ammirato in precedenza e dopo la conclusione di Aouar parata da Qirko al 52′ è Pagano a riprovarci in due occasioni al 55′.

Nell’ultima parte dell’incontro i tori rossi accorciano inutilmente le distanze all’85’ tramite il gol siglato da Cara trasformando il calcio di rigore da lui conquistato avendo subito fallo da Celik. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro albanese Juxhin Xhaja ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Greza tra i calciatori del Partizani. Buone indicazioni per mister Mourinho da questa amichevole che è di fatto l’ultima prima dell’esordio in campionato contro la Salernitana.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARTIZANI ROMA: IL TABELLINO

Partizani-Roma 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 12′ El Shaarawy(R); 26′ Belotti(R); 85′ RIG. Cara(P).

PARTIZANI (4-3-1-2) – Qirko; Hadroj, Sita, Kocijan, Atanaskoski; Murataj, Mehmeti, Rrapaj; Taipi; Mba, Cara. All.: Zoran Zekic.

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Pagano, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. A disp.: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Zalewski, Pellegrini, Cristante, Alessio, Solbakken. All.: José Mourinho.

Arbitro: Juxhin Xhaja (Albania).

Ammoniti: 38′ Greza(P).

