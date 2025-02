Marcella Bella ha partecipato a questa edizione del Festival di Sanremo 2025 con la canzone Pelle Diamante ed è la nona partecipazione all’Ariston per l’artista 72enne quasi infinita. Un look giovanile con Marcella che con questa canzone vuole dare un vero e proprio omaggio alla donna come libera e indipendente da tutto e tutti.

VIDEO ECO E SIGNIFICATO TESTO CANZONE DI JOAN THIELE A SANREMO 2025 / "Quando l'ho scritto ho pianto"

L’artista Marcella Bella sui social ha raccontato le sensazioni che ha avuto nel cantare questa canzone e ha confermato: “Descrive un pò di me ma soprattutto tante donne forti, sicure di sè che hanno sofferto e che hanno la pelle davvero dura come quella del diamante” e lo si può notare da alcune frasi del testo di questa canzone.

VIDEO UFFICIALE CHIAMO IO CHIAMI TU DI GAIA A SANREMO 2025 / L'amore diviso tra costanti dubbi

VIDEO E SIGNIFICATO TESTO PELLE DIAMANTE, CANZONE DI MARCELLA BELLA A SANREMO 2025

Nel video del testo Pelle Diamante Marcella Bella si mostra forte e racconta di una donna indipendente con toni da ‘femminista’. Un testo comunque per certi versi giovanile con la cantante che si mostra quasi senza età mentre racconta nel video della canzone la storia di diverse donne inquadrate e raccontate da diverse angolazioni.

Il testo Pelle Diamante non ha convinto particolarmente la critica e lo dimostra anche l’ultimo posto ottenuto a Sanremo 2025, forse un giudizio troppo duro per una canzone comunque orecchiabile con tanti fan che hanno sostenuto e sono stati vicino alla canzone, come dimostrano i commenti al brano. Non è certo la miglior opera di Marcella Bella che dimostra però di continuare ad esserci.

“AMARCORD” TESTO COMPLETO CANZONE SARAH TOSCANO SANREMO 2025/ Ricordo di un'illusione

RIVEDI IL VIDEO UFFICIALE DI PELLE DIAMANTE DI MARCELLA BELLA, CANTATO A SANREMO 2025