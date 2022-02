VIDEO “PERFETTA COSÌ” AKA7EVEN/ Canzone Sanremo 2022: tra rock e power ballad

IL VIDEO DELLA CANZONE “PERFETTA COSÌ” DI AKA7EVEN SI POSIZIONA AL 13° POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

Sta spopolando sul web il video di “Perfetta così”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2022 da Aka7even che nella classifica finale si è posizionato a metà classifica. Il video di “Perfetta così” è disponibile ovunque in streaming, in digitale e in radio, la canzone Columbia Records Italy/Sony Music Italy è situata al 17esimo posto della classifica Earone legata ai brani presentati alla kermesse canora, con un punteggio di 4860.6, 88 passaggi su 56 emittenti.

“Perfetta così” di Aka7even è una power ballad dalle tonalità rock ed è stata scritto di getto durante una giornata in studio, partendo solo da un giro di chitarra. Come raccontato dallo stesso Aka7even, si tratta di un brano fortemente autobiografico: «Ho deciso di scrivere questo pezzo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi. Qualche anno fa non apprezzavo alcune parti di me, e non parlo solo del mio aspetto fisico. Con il tempo ho capito che prima di ogni cosa è importante imparare ad amarsi, perché ognuno di noi è perfetto così com’è».

VIDEO “PERFETTA COSÌ” AKA7EVEN DI SANREMO 2022

Reduce dal disco di platino per l’omonimo album, Aka7even si è aggiudicato il Best Italian Act agli MTV EMAs 2021 ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano. “Perfetta così”, esattamente come il suo interprete, colpisce per ecletticità e personalità: l’artista parla a se stesso ed a tutti coloro che faticano ad accettarsi, sottolineando l’importanza di imparare ad amarsi. Nonostante tutto, ognuno di noi è perfetto così: questo il messaggio di Aka7even.

Il video di “Perfetta così” di Aka7even è diretto da Peter Marvu e ha per protagonista Maddalena Svevi: la giovane veste i panni di una studentessa alle prese con le difficoltà dell’adolescenza ma vogliosa di volersi bene e di vivere con il sorriso sulle labbra. La versione video di “Perfetta cosi” è ben curata dal punto di vista vocale, ovviamente, ma perde un po’ della forza e dell’energia del giovane artista campano.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “PERFETTA COSì” DI AKA7EVEN A SANREMO 2022





