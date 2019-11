Video/ Pergolettese Albinoleffe (2-1): highlights e gol. Primo successo cremasco!

Allo Stadio Giuseppe Voltini la Pergolettese supera l’Albinoleffe per 2 a 1 al novantesimo. Come si vede nel video di Pergolettese Albinoleffe, nelle fasi iniziali del primo tempo sembrano essere gli ospiti a cercare di poter prendere in mano le redini del match. I pochi spunti tentati da entrambe le compagini non regalano i frutti sperati alle due squadre e la partita rimane in equilibrio almeno fino all’intervallo. In avvio di secondo tempo la musica pare cambiare grazie alla rete del vantaggio siglata al 51′ da Giorgione, autore di un buon colpo di testa vincente su assist da parte di Ruffini. Gli ospiti reagiscono e, al 63′, realizzano il gol del pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Agnelli e concesso per fallo di mano commesso da Canestrelli, ma perdono per infortunio Canessa al 79′. L’esito rimane in bilico fino al 90′, quando è la rete di Canini a chiudere definitivamente i conti risolvendo una mischia. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Panatti e Nichetti da un lato, Quaini e Giorgione dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono alla Pergolettese di salire a quota 8 nella classifica del girone A di Serie C mentre l’Albinoleffe non si muove, rimanendo fermo a quota 19 punti.

Pergolettese-Albinoleffe 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 51′ Giorgione(A); 63′ RIG. Agnelli(P); 90′ Canini(P).

PERGOLETTESE (4-4-2) – Romboli; Fanti, Canini, Brero, Villa; Morello, Agnelli, Panatti, Muchetti; Canessa, Franchi. A disp.: Uzzo, Ciccone, Manzoni, Meddah, Malcore, Russo, Ferrari, Faini, Girgi, Sbrissa. All.: Fiorenzo Mario Albertini.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Abagnale; Canestrelli, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Quaini, Nichetti, Giorgione, Ruffini; Cori, Galeandro. A disp.: Brevi, Pagno, Rasi, Kouko, Calì, Ravasio, Genevier, Bertani, Sibilli, Mandelli, Petrungaro. All.: Marco Zaffaroni.

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari).

Ammoniti: 34′ Quaini(A); 59′ Panatti(P); 65′ Nichetti(A); 69′ Giorgione(A).

