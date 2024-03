Video/ Pergolettese Alessandria (0-1) gol e highlights: segna Samele nel recupero! (Serie C, 1 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE ALESSANDRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini l’Alessandria supera in trasferta ed in extremis la Pergolettese per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Banchini partono forte affacciandosi subito in zona offensiva con un tiro di Sepe parato in corner da Soncin già intorno al 1′.

Risultati Serie C, classifiche/ Cesena straripante! Diretta gol live score (29^ giornata, oggi 1 marzo 2024)

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati a mister Mussa crescono tanto da centrare anche un palo verso il 30′ con uno spunto impreciso provato da Guiu Vilanova. Nel secondo tempo i piemontesi suonano la carica al 59′ con una giocata poco fortunata tentata da Nichetti. Nell’ultima parte dell’incontro la spuntano i Grigi riuscendo a passare in vantaggio nel recupero al 90’+5′ grazie alla rete messa a segno da Samele.

Diretta/ Virtus Verona Pro Sesto (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Florio (Serie C, 1 marzo)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemelli, proveniente dalla sezione di Messina, oltre ad aver espulso Piccinini a tempo scaduto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Caia da un lato, Pellegrini, Femia e Rossi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono all’Alessandria di salire a quota 20 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pergolettese non si muove, rimanendo ferma a 33 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE ALESSANDRIA: IL TABELLINO

Pergolettese-Alessandria 0 a 1 (p.t. 0-0)

Diretta/ Lumezzane Arzignano (risultato finale 2-2): ripresa emozionante! (Serie C, 1 marzo 2024)

Reti: 90’+5′ Samele(A).

PERGOLETTESE (3-5-2) – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Andreoli, Felicioli; Piu, Guiu Vilanova. A disposizione: Cattaneo, Doldi, Lambrughi, Figoli, Cerasani, Sartori, Bignami, Caia, Bozzuto, Jaouhari, De Luca. Allenatore: Giovanni Mussa.

ALESSANDRIA (3-5-2) – Spurio; Soler, Rota, Gega; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Nunzella; Siafà, Femia. A disposizione: Farroni, Rossi, Cusumano, Gazoul, Pellitteri, Parrinello, Ndir, Laukzemis, Busatto, Fiumanò, Mangni, Samele. Allenatore: Marco Banchini.

Arbitro: Enrico Gemelli (sezione di Messina).

Ammoniti: 39′ Pellegrini(A); 65′ Femia(A); 82′ Caia(P); 87′ Rossi(A).

Espulsi: 90’+ Piccinini(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERGOLETTESE ALESSANDRIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA