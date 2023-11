Video/ Pergolettese Atalanta U23 (0-3) gol e highlights: risultato rotondo (11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE ATALANTA U23: SINTESI

Pergolettese e l’Atalanta U23, il punteggio è ancorato sullo 0-0. La partita si sta sviluppando in modo equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa. Di Serio, per l’Atalanta U23, ha avuto un’occasione chiara che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. La Pergolettese sta mostrando una buona organizzazione difensiva e cerca di capitalizzare sulle opportunità in attacco. È evidente che entrambe le squadre sono sul pezzo e cercano di mettere in pratica le proprie strategie di gioco. Il pubblico può aspettarsi un incontro vivace con momenti di azione da parte di ambo le formazioni. La volontà di segnare è palpabile, e la partita potrebbe prendere una piega interessante nei prossimi minuti.

Al termine del primo tempo nella diretta tra Pergolettese e l’Atalanta U20, il punteggio è di 0-1, con l’Atalanta U20 in vantaggio grazie alla rete di Di Serio. La partita ha visto un’azione vivace, con entrambe le squadre impegnate nella ricerca di opportunità offensive. Di Serio ha colto un’occasione fondamentale, dimostrando precisione e freddezza nel superare la difesa avversaria e siglare il gol che ha portato in vantaggio la sua squadra. La Pergolettese, d’altra parte, cercherà di reagire nel secondo tempo per annullare lo svantaggio e cercare di ottenere un risultato positivo. Il secondo tempo promette di essere altrettanto avvincente, con entrambe le squadre determinate a giocare un ruolo da protagoniste.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE ATALANTA U23, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venticinque minuti dell’incontro tra Pergolettese e Atalanta U23, la squadra ospite ha ampliato il proprio vantaggio portandosi sul 0-2. Il gol del raddoppio è stato realizzato da Palestra, dimostrando efficacia nel finalizzare le azioni offensive. L’Atalanta U23 sembra aver preso il controllo del match fin dalle fasi iniziali, capitalizzando sulle opportunità create e mettendo ulteriormente pressione alla difesa avversaria. La Pergolettese dovrà ora cercare di reagire per cercare di ridurre lo svantaggio e tornare in partita.

Pergolettese e Atalanta U23 si è conclusa con una vittoria convincente per la squadra ospite, che ha trionfato con un netto 0-3. Il protagonista indiscusso della giornata è stato Di Serio, autore di una prestazione eccezionale che ha portato alla realizzazione di una doppietta. Fin dai primi minuti, l’Atalanta U23 ha dimostrato di essere la squadra più determinata, mettendo in mostra un gioco efficace e incisivo. Di Serio ha guidato l’attacco con grande abilità, dimostrando precisione e freddezza sotto porta. La Pergolettese ha faticato a contenere l’offensiva avversaria e a creare opportunità significative. La doppietta di Di Serio ha consolidato il dominio dell’Atalanta U23, portando a casa tre punti preziosi. Con questo risultato, l’Atalanta U23 si conferma come squadra competitiva e determinata. La Pergolettese, d’altro canto, dovrà analizzare la partita e cercare di migliorare nei prossimi incontri per risalire in classifica.

PERGOLETTESE ATALANTA U23, IL TABELLINO

PERGOLETTESE: Soncin M. (Portiere), Tonoli D., Arini M., Piccinini S., Bariti D., Jaouhari Z. (dal 10′ st Caia F.), Artioli F., Figoli M., Capoferri M. (dal 25′ st Cerasani J.), Mazzarani A., Guiu B.. A disposizione: Andreoli L., Bignami R., Caccavo L., Cattaneo M. (Portiere), Felicioli G., Lambrughi A.

ATALANTA U23: Vismara P. (Portiere), Solcia D., Masi A., Del Lungo T. (dal 28′ st Varnier M.), Palestra M., Gyabuaa M., Awua T. (dal 38′ st Mendicino L.), Ceresoli A., Capone C. (dal 36′ st De Nipoti T.), Di Serio G. (dal 36′ st Italen J.), Cisse M. (dal 27′ st Sidibe A.). A disposizione: Avogadri L. (Portiere), Berto G., Chiwisa M., Gelmi L. (Portiere), Ghislandi D., Muhameti E., Roaldsoy A., Rosa A.

RETI: al 20′ pt Di Serio G. (Atalanta U23) , al 4′ st Palestra M. (Atalanta U23) , al 32′ st Di Serio G. (Atalanta U23) .

AMMONIZIONI: al 19′ pt Soncin M. (Pergolettese), al 45’+1 pt Guiu B. (Pergolettese) al 25′ pt Ceresoli A. (Atalanta U23), al 29′ st Solcia D. (Atalanta U23).

