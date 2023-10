Video/ Pergolettese Legnago (3-2) gol e highlights: vittoria al rush finale (28 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE LEGNAGO: LA SINTESI

Pergolettese e Legnago, la partita è ancora in equilibrio con un risultato di 0-0. Tuttavia, un momento di particolare rilievo è stato l’occasione per Viario, che ha avuto la possibilità di sbloccare il punteggio. un periodo iniziale in cui entrambe le squadre cercano di prendere il controllo del gioco, Viario è riuscito a creare un’opportunità da gol. Attraverso una rapida azione o un’azione individuale, Viario si è trovato in una posizione promettente per segnare. Tuttavia, la conclusione è stata respinta dalla difesa avversaria o bloccata dal portiere, mantenendo così il risultato sullo 0-0. La partita promette di essere intensa, con entrambe le squadre che cercano di capitalizzare sulle eventuali opportunità.

Il primo tempo dell’incontro tra Pergolettese e Legnago si è concluso con un risultato bloccato sullo 0-0, ma un momento chiave è stato l’occasione di Tonoli su calcio d’angolo. In una partita equilibrata e combattuta, Tonoli ha avuto un’opportunità d’oro durante un calcio d’angolo. La precisione del servizio e la posizione di Tonoli hanno creato una situazione favorevole, ma la conclusione, è stata respinta dalla difesa avversaria o bloccata dal portiere, mantenendo il punteggio invariato. La gara assume tratti abbastanza noiosi poiché ci sono poche concretizzazioni, nate dal fatto che entrambe le compagini tendono più a difendere piuttosto che ad attaccare.

VIDEO GOL PERGOLETTESE LEGNAGO, IL SECONDO TEMPO

Pergolettese e Legnago è iniziata con azioni spettacolari e reti significative. Attualmente, il risultato è di 2-1 a favore della Pergolettese, grazie alla doppietta di Mazzarani. Mazzarani si è dimostrato decisivo nei primi venti minuti del secondo tempo, trovando il varco nella difesa avversaria e mettendo a segno due gol che hanno portato la squadra di casa in vantaggio. Questo cambio di scenario aggiunge ulteriore suspence alla partita, con la Legnago ora alla ricerca di un modo per pareggiare il punteggio. La doppietta di Mazzarani evidenzia la sua importanza nel contesto della partita e potrebbe influenzare l’andamento della seconda metà del secondo tempo.

Pergolettese e Legnago si è conclusa con un pareggio 2-2, dopo che il Legnago ha segnato il gol decisivo grazie a Tabue. Dopo una partita intensa e combattuta, il Legnago è riuscito a pareggiare il punteggio con il gol di Tabue, che ha dimostrato la sua abilità e determinazione nell’area di rigore avversaria. Il pareggio ha portato a una divisione dei punti, evidenziando la competitività delle due squadre. Entrambe le squadre avranno ora modo di riflettere sulle prestazioni e di pianificare la strategia per gli incontri successivi. Certo che non deve far piacere ai padroni di casa vedersi sfumati cosi tre punti che sarebbero stati molto importanti per il morale.

PERGOLETTESE LEGNAGO, IL TABELLINO

PERGOLETTESE: Soncin M. (Portiere), Piccinini S., Arini M., Tonoli D., Capoferri M. (dal 42′ st Lambrughi A.), Figoli M., Artioli F., Mazzarani A., Bariti D., Guiu B., Caia F. (dal 33′ st Jaouhari Z.). A disposizione: Andreoli L., Bignami R., Bozzuto R., Caccavo L., Cattaneo M. (Portiere), Cerasani J., Piu A.

LEGNAGO: Fortin M. (Portiere), Motoc A., Noce M., Zanandrea G. (dal 1′ st Franzolini A.), Muteba V. (dal 22′ st Travaglini M.), Viero F. (dal 1′ st Tabue K.), Diaby A., Mazzali S., van Ransbeeck K., Giani E. (dal 42′ st Casarotti E.), Svidercoschi S. (dal 36′ pt Rocco D.). A disposizione: Businarolo M. (Portiere), Ruggeri G., Sbampato E., Tosi R. (Portiere)

RETI: al 42′ pt Mazzarani A. (Pergolettese) , al 17′ st Mazzarani A. (Pergolettese) al 8′ st Rocco D. (Legnago Salus) , al 25′ st Tabue K. (Legnago Salus) .

Ammonizioni: al 32′ st Arini M. (Pergolettese), al 45’+3 st Jaouhari Z. (Pergolettese) al 17′ pt Viero F. (Legnago Salus), al 45’+1 pt Zanandrea G. (Legnago Salus), al 20′ st Muteba V. (Legnago Salus), al 32′ st Giani E. (Legnago Salus).

