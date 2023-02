Video/ Pergolettese Mantova (0-0) highlights: equilibrio senza gol (Serie C)

VIDEO PERGOLETTESE MANTOVA (0-0): LA PARTITA

L’esordio sulla panchina del Mantova di mister Mandorlini porta in dote un buon pareggio a Crema contro la Pergolettese. Una gara combattuta ma con pochissime occasioni da segnalare. Pergolettese più propositiva, Mantova sulla difensiva e classifica che vede ora i biancorossi a quota 32 punti, due in meno dell’undici di mister Villa. Entrambe le squadre, quindi, nella zona play-out del girone A di Serie C. Freddo e vento caratterizzano il match tra Pergolettese e Mantova. A fare la partita è l’undici di casa che, però, fatica a trovare spazi nell’attenta retroguardia ospite. Il Mantova ci prova con Procaccio, la sua conclusione è controllata dal portiere di casa. Sul finire del primo tempo Mensah reclama una spinta all’interno dell’area di rigore ma secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per assegnare il penalty.

La seconda frazione di gioco prende il via senza sostituzioni. Per vedere il primo avvicendamento bisogna attendere il 10′ quando Procaccio lascia il posto a De Francesco tra le fila del Mantova. E proprio gli ospiti sembrano più intraprendenti tanto che Matteucci, con un colpo di testa, sfiora la traversa. Qualche minuto più tardi è ancora l’undici ospite a rendersi pericoloso: questa volta la conclusione di Guccione trova la respinta a terra di Soncin. Passano appena 12o secondi ed è, invece, la Pergolettese ad avere l’opportunità più ghiotta ma la conclusione di Guiu prende la traversa. Ci prova con maggiore convinzione la formazione ospite e al 23′ è Mensah a rendersi pericoloso con una conclusione che termina alta di poco. Sul fronte opposto è Varas ad impegnare Chiorra con una girata da buona posizione. Dopo la classifica girandola di sostituzioni arriva un’altra opportunità per la Pergolettese: il calcio di punizione battuto da Mazzarani, infatti, trova la bella respinta del portiere ospite.

VIDEO PERGOLETTESE MANTOVA (0-0): IL TABELLINO

PERGOLETTESE: Soncin; Tonoli, Lucenti, Piccinini; Bariti (90′ Saccani), Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Guiu Vilanova (77′ Abiuso), Iori (67′ Doumbia). A disposizione: Rubbi, Andreoli, Cancello, Figoli, Vitalucci, Verzeni. Allenatore: Villa

MANTOVA: Chiorra; Matteucci, Iotti, Padella, Silvestro (81′ Ceresoli); Pierobon, Gerbaudo (92′ D’Orazio), Procaccio (55′ De Francesco); Guccione, Bocalon (81′ Yeboah), Mensah (81′ Messori). A disposizione: Malaguti, Chiesa, Conti, Pedone, Fontana, Darrel, Rodriguez. Allenatore: Mandorlini

Ammoniti: Mensah, Lucenti, Mazzarani, Villa

