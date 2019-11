Video/ Pergolettese Olbia (3-0): highlights e gol. Che tris per i cremaschi!

Allo Stadio Giuseppe Voltini la Pergolettese supera l’Olbia con un netto 3 a 0. Come si vede nel video di Pergolettese Olbia, nonostante gli sforzi compiuti nel primo tempo, i padroni di casa riescono a spezzare l’equilibrio iniziale soltanto nel corso della ripresa. Nel secondo tempi infatti è Brero, su assist di Ciccone, a siglare la rete del vantaggio per la squadra allenata da mister Albertini e, al 68′, Ciccone sforna un altro passaggio vincente questa volta per Malcore, auotre dell’immediato raddoppio. I sardi faticano a reagire e le cose si complicano ulteriormente per gli uomini allenati da mister Raineri quando, al 72′, il neo entrato Manca viene espulso con un cartellino rosso diretto a causa di un fallo da dietro ai danni di Ciccone. Nel finale è Franchi a mettere il punto esclamativo sulla prestazioni dei suoi firmando il tris definitivo all’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Giordano, della sezione di Novara, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Agnelli, Morello e Brero da un lato, Pitzalis, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Manca, dall’altro. I tre punti conquistati in questo sedicesimo turno di campionato permettono alla Pergolettese di salire a quota 11 nella classifica del girone A di Serie C agganciando proprio i diretti rivali di giornata dell’Olbia rimasto appunto fermo a quota 11 punti.

VIDEO PERGOLETTESE OLBIA: IL TABELLINO

Pergolettese-Olbia 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 61′ Brero(P); 68′ Malcore(P); 85′ Franchi(P).

Assist: 61′, 68′ Ciccone(P).

PERGOLETTESE (4-4-2) – Romboli; Fanti, Canini, Brero, Villa; Muchetti, Agnelli, Panatti, Morello; Franchi, Canessa. A disp.: Ghidotti, Ciccone, Manzoni, Malcore, Lucenti, Bakayoko, Russo, Ferrari, Faini, Girgi, Belingheri, Sbrissa. All.: Albertini.

OLBIA (3-4-1-2) – Crosta; Dalla Bernardina, Gozzi, Pisano; Mastino; Muroni, Lella, Pitzalis; Biancu; Ogunseye, Cocco. A disp.: Van der Want, Barone, Parigi, Pennington, Miceli, Doratiotto, Verde, Zugaro. All.: Raineri.

Arbitro: Michele Giordano (Novara).

Ammoniti: 21′ Pitzalis(O); 29′ Agnelli(P); 72′ Morello(P); 79′ Brero(P).

Espulsi: 72′ Manca(O).

