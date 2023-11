Video/ Pergolettese Padova (1-1) gol e highlights: pareggio pirotecnico (27 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE PADOVA: SINTESI

Pergolettese e Padova, il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è stato un’occasione creata da Artioli su un rimpallo da calcio d’angolo. L’opportunità generata da Artioli ha aggiunto un tocco di eccitazione al match, mostrando la pericolosità della Pergolettese nelle situazioni di palla inattiva. Il calcio d’angolo ha creato un’apertura per Artioli, che ha cercato di capitalizzare sfruttando il rimpallo. Gli appassionati ora saranno curiosi di vedere come evolverà la partita e se entrambe le squadre saranno in grado di creare ulteriori opportunità da sfruttare. La situazione di equilibrio nel punteggio rende la gara aperta a qualsiasi risultato, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Pergolettese e Padova si è concluso senza sbloccare il punteggio, mantenendo un pareggio 0-0. Un momento degno di nota è stato un’opportunità generata da Bortolussi del Padova, che ha cercato di mettere in difficoltà la difesa avversaria con una giocata pericolosa. L’occasione creata da Bortolussi ha aggiunto un pizzico di emozione al primo tempo, evidenziando la determinazione del Padova nel cercare il vantaggio. Tuttavia, nonostante gli sforzi, nessuna delle squadre è riuscita a rompere l’equilibrio e a segnare nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Gli spettatori ora sono in attesa della ripresa, sperando che la seconda metà della partita porti con sé più azioni entusiasmanti e, possibilmente, il deciso sblocco del punteggio. La competizione rimane aperta, e la sfida tra Pergolettese e Padova promette di regalare ulteriori momenti intriganti nei prossimi minuti di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE PADOVA, IL SECONDO TEMPO

Pergolettese e Padova, il punteggio rimane ancorato sullo 0-0. Un momento degno di nota è stata un’occasione creata da Fusi del Padova, che ha cercato di rompere l’equilibrio e portare la sua squadra in vantaggio. L’occasione generata da Fusi ha aggiunto un elemento di suspense al match, mostrando la volontà del Padova di mettere sotto pressione la difesa avversaria. Tuttavia, fino a questo punto, nessuna delle squadre è riuscita a trovare la via del gol. Gli appassionati ora seguono con interesse la partita, sperando che la seconda metà del secondo tempo porti con sé maggiori emozioni e, possibilmente, dei cambiamenti nel punteggio. La competizione rimane aperta, e ogni azione potrebbe essere decisiva nel determinare l’esito finale dell’incontro tra Pergolettese e Padova.

Pergolettese e Padova è giunta al termine con un risultato finale di 1-1 grazie alla rete di Belli. La squadra ospite è riuscita a pareggiare, dimostrando resilienza e trovando il gol che ha influenzato l’esito finale del match. La rete di Belli ha rappresentato un momento cruciale, sottolineando la capacità del Padova di rispondere e ottenere almeno un punto dalla partita. L’equilibrio nel punteggio sottolinea la competizione accesa tra le due squadre durante l’intera durata dell’incontro. Gli appassionati, ora, riflettono sulla partita intensa appena conclusa e guardano avanti alle prossime sfide. Il pareggio rappresenta una divisione equa dei punti tra Pergolettese e Padova, lasciando aperte molte possibilità nelle fasi successive del torneo.

PERGOLETTESE PADOVA, IL TABELLINO

PADOVA: Donnarumma A., Belli F. (dal 39′ st Kirwan N.), Valentini N., Delli Carri F., Crivello R., Vasic A., Radrezza I., Dezi J. (dal 30′ st Cretella C.), Jelenic E. (dal 21′ st Liguori M.), Bortolussi M. (dal 39′ st De Marchi M.), Russini S. (dal 30′ st Piovanello E.). A disposizione: Fortin M., Zanellati A., Liguori M., Cretella C., Piovanello E., De Marchi M., Kirwan N., Cannavo K., Ceravolo F., Curcio F., Franchini S., Ilie M., Zanchi A.

PERGOLETTESE: Soncin M., Tonoli D. (dal 36′ st Doumbia A.), Arini M., Piccinini S., Bariti D. (dal 19′ st Saccani M.), Mazzarani A. (dal 20′ st Figoli M.), Artioli F., Varas K., Villa L., Abiuso F., Guiu B.. A disposizione: Cattaneo M., Rubbi S., Saccani M., Figoli M., Doumbia A., Andreoli L., Bevilacqua F., Cancello R., Gabelli L., Iori M., Lambrughi A., Lucenti M., Verzeni N., Vitalucci H.

RETI: al 27′ st Liguori M. (Padova) .

AMMONIZIONI: al 23′ pt Mazzarani A. (Pergolettese), al 43′ st Piccinini S. (Pergolettese).

