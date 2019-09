Video/ Pergolettese Pistoiese (0-2): gol e highlights, colpaccio toscano (Serie C)

Il video di Pergolettese Pistoiese racconta un primo tempo piuttosto frizzante, tra due squadre che sembrano volersi affrontare a viso aperto, ma poi nella ripresa il colpaccio ospite, con successo per 0-2. I gialloblu partono meglio con due corner di fila, ma la reazione ospite non si fa attendere e arriva con due occasioni nel giro di otto minuti: la prima sul tentativo di Falcone, la seconda su calcio di rigore con Ghidotti che si oppone all’esecuzione di Falcone. Sventato il pericolo i padroni di casa provano a pungere con una conclusione al volo di Villa dalla distanza, Pisseri però è attento e non si lasciare soprendere. Al trentaquattresimo Franchi colpisce di testa da ottima posizione ma il suo tentativo si spegne fuori di un soffio. Poco dopo, ancora Franchi, vede annullarsi un gol per fuorigioco. Prima dell’intervallo un altro tiro insidioso fuori non di molto. Nella ripresa la Pergolettese approccia con troppa morbidezza e al sessantesimo ne paga le conseguenze, con Gucci che di testa mette dentro l’uno a zero. I gialloblu provano a scuotersi con Panatti e Fanti ma anzichè pareggiare subisce il raddoppio, con Gucci che approfitta di una disattenzione avversaria per mettere la firma sul bis e sancire la fine del match. Da qui in avanti per la Pistoiese è pura gestione. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PERGOLETTESE PISTOIESE

VIDEO PERGOLETTESE PISTOIESE: IL TABELLINO

PERGOLETTESE – PISTOIESE 0-2

PISTOIESE (3-4-3): Pisseri; Camilleri (10 st’ Dametto), Terigi, Capellini; Ferrarini, Valiani, Bortoletti (26′ st Spinozzi), Viti (26′ st Llamas); Stijepovic (38′ st Cerretelli), Gucci, Falcone (38′ st Cappelluzzo). A disposizione: A disposizione: Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Spadoni, Sonnini, Temepesti, Luka. Allenatore: Pancaro

PERGOLETTESE (3-4-3) Ghidotti: Lucenti, Bakayoko (24′ st Fanti), Coly; Russo, Manzoni (14′ st Roma), Panatti (43′ st Ferrari), Villa; Morello, Bortoluz (43′ st Canini), Franchi (24′ st Ciccone). A disposizione: Romboli, Illuminato, Canessa, Malcore, Poledri, Girgi, Belingheri. Allenatore: Contini

RETI: Gucci 17’ st e 42′ st

NOTE: Ammonit: Camilleri 7’, Terigi 17’, Stijepovic 16’ st, Llamas 31’ st, Gucci 36’ st

