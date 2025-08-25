Video Pergolettese Renate che racconta la prima giornata del campionato di Serie C girone A. Cronaca, tabellino e migliori azioni.
VIDEO PERGOLETTESE RENATE: OSPITI CORSARI
Video Pergolettese Renate che raccontano un primo tempo senza troppi acuti. Tra le occasioni più importanti si annovera una deviazione sbilenca da parte di Riviera, che per poco non beffa il proprio compagno Nobile. Il portiere risponde presente togliendo il pallone dalla porta. Le emozioni non sono però terminate.
Grossa occasione per i padroni di casa con il tiro al volo da parte di Dore con ancora una volta l’intervento provvidenziale da parte del portiere. A fine primo tempo la rete della formazione ospite con Karlsson. Dopo 45 minuti, risultato con le due squadre sullo 0-1.
Succede molto poco nel secondo tempo con padroni di casa che cercano di spingersi in avanti, mentre gli ospiti si chiudono a riccio. Poche le emozioni con il risultato al 90esimo di 0-1. Comincia male la stagione della Pergolettese, che perde davanti al proprio pubblico, nonostante abbia calciato maggiormente dalle parti del portiere avversario.