Video/ Pergolettese Renate (0-2): highlights e gol. I nerazzurri volano in vetta!

VIDEO PERGOLETTESE-RENATE (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini il Renate supera in trasferta la Pergolettese per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Diana a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva. I padroni di casa guidati dal tecnico De Paola tentano di rispondere al 4′ con una chance non capitalizzata dal tiro-cross di Villa ed i nerazzurri tornano invece alla carica trovando la rete del vantaggio per merito di Kabashi, bravo a trovare la coordinazione migliore per battere il portiere Ghidotti al 10′ su un pallone ribattuto dalla retroguardia avversaria. Dopo il gol subito in apertura, i gialloblu tentano di rialzarsi cercando di andare a caccia del pareggio ma con scarsa efficacia. Tra le azioni migliori da segnalare per la Pergolettese c’è sicuramente il tiro finito anch’esso sull’esterno della rete provato da Ciccone al 22′, con l’arbitro che non ha concesso un presunto calcio d’angolo nonostante le proteste dei calciatori di casa. La strada verso l’eventuale parità si mette poi tuttavia decisamente in salita per gli uomini del tecnico De Paola a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Palermo alla mezz’ora di gioco, reo di aver protestato in maniera eccessiva nei confronti del direttore di gara che aveva appena concesso una punizione per fallo di mano alle Pantere. I minuti scorrono sul cronometro ed il gol segnato da Kabashi in apertura al 10′ per i gialloblu continua a definire l’esito del match. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco, gli ospiti, in vantaggio sia nel punteggio che negli uomini in campo, cercano di siglare il bis tramite gli spunti poco produttivi di Marano al 37′ ed al 42′, oltre a disperarsi poi con le occasioni fallite da Maistrello, per colpa del salvataggio sulla linea di Villa al 41′.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Andreoli e Bariti al posto di Panatti e Ferrara tra le fila della Pergolettese, i padroni di casa sembrano potersi riorganizzare per andare in cercare del pari in inferiorità numerica nel corso di questa ripresa. Dal canto loro, sul fronte opposto, il Renate deve invece fare i conti con il ritorno degli avversari, i quali provano a guadagnare terreno prezioso tenendo sulle spine la retroguardia dei rivali di giornata tramite gli spunti interessanti di Morello e Candela, bravi a conquistare un paio di calci d’angolo sebbene sia proprio Varas a sparare ampiamente fuori la sfera sul corner del 55′. I buoni propositi e l’ottimo atteggiamento mostrati dalla Pergolettese in avvio di secondo tempo non sono stati sufficienti per acciuffare il gol del pari. Il Renate ha invece saputo attendere senza rischiare troppo per poi realizzare la rete del raddoppio intorno al 64′ per merito del calcio di rigore trasformato da Giovinco e concesso per un intervento irregolare ravvisato nei confronti di Bakayoko, ammonito nella circostanza, ai danni di Guglielmotti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Bitonti, proveniente dalla sezione di Bologna, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Palermo tra i padroni di casa al 30′, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Bakayoko e Villa da un lato, Guglielmotti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Renate di salire a quota 28 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pergolettese non si muove, rimanendo ferma con i suoi 12 punti.

IL TABELLINO

Pergolettese-Renate 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 10′ Kabashi(R); 64′ Giovinco(R).

PERGOLETTESE (5-3-2) – Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Ferrara, Bakayoko, Villa; Palermo, Panatti, Varas; Ciccone, Morello. A disposizione: Soncin, Andreoli, Figoli, Lucenti, Tosi, Faini, Piccardo, Lamberti, Bariti, Longo. Allenatore: Luciano De Paola.

RENATE (3-5-2) – Gemello; Possenti, Silva, Anghileri; Guglielmotti, Kabashi, Marano, Rada, Esposito; Maistrello, Galuppini. A disposizione: Bagheria, Merletti, Ranieri, Marafini, Giovinco, Sorrentino, Santovito, Lakti, Damonte, Confalonieri, De Sena. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Paolo Bitonti (sezione di Bologna).

Ammoniti: 45’+1′ Guglielmotti(R); 64′ Bakayoko(P); 69′ Villa(P).

Espulsi: 30′ Palermo(P).

