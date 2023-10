Video/ Pergolettese Trento (2-0) gol e highlights: la decidono Piccinini e Tonoli (14 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRENTO: LA CRONACA

Nel primo tempo, precisamente nei primi venti minuti della partita di Pergolettese Trento, la partita è rimasta bloccata sullo 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è stato l’ammonimento di Sangalli del Trento. Sangalli, in un momento di scontro o di frustrazione, ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro, segnalando una scorrettezza o una condotta non sportiva. Questo evento ha potenzialmente influenzato la strategia del Trento, che ora dovrà gestire con attenzione il comportamento disciplinare del proprio giocatore. Nonostante il risultato ancora fermo sull’equilibrio, le dinamiche della partita potrebbero subire cambiamenti significativi nei prossimi minuti, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco.

Pergolettese e Trento, il tabellone segna ancora un pareggio 0-0. Tuttavia, un momento chiave è stato l’occasione creata da Capoferri per la Pergolettese. Capoferri ha dimostrato la sua pericolosità in attacco, sfiorando la rete e mettendo a dura prova la difesa avversaria del Trento. Nonostante la mancanza di gol nel primo tempo, l’opportunità creata da Capoferri ha evidenziato la minaccia costante che rappresenta per la squadra avversaria. Con il punteggio ancora in parità, entrambe le squadre avranno sicuramente in mente di capitalizzare sulle opportunità nel secondo tempo, cercando di sbloccare il risultato a loro favore. La seconda metà della partita si preannuncia dunque emozionante e ricca di spunti interessanti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRENTO, IL SECONDO TEMPO

Pergolettese Trento, la situazione si fa più intensa con il punteggio ora a favore di Pergolettese per 1-0 grazie alla rete di Piccinini. La squadra di Trento, desiderosa di rimontare, intensifica i propri sforzi offensivi per cercare l’equalizzatore. Piccinini, fresco del suo successo, è in evidenza, cercando di mantenere il vantaggio per la sua squadra. Nel frattempo, Trento sta cercando di superare la solida difesa di Pergolettese e creare opportunità per mettere a segno un gol. Il secondo tempo si svolge sotto una crescente tensione, con entrambe le squadre determinate a raggiungere i propri obiettivi. La partita promette emozioni e colpi di scena, e il pubblico resta in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi minuti.

Pergolettese Trento giunge alla sua conclusione con un risultato finale di 2-0, in favore della squadra di casa. Dopo un primo tempo equilibrato, Pergolettese ha preso il controllo del gioco nel secondo tempo. La rete di Tonoli ha consolidato il vantaggio per Pergolettese, segnando la seconda marcatura della partita. L’abilità e la determinazione della squadra di casa si sono dimostrate decisive nel conquistare i tre punti. La vittoria di Pergolettese riflette una solida prestazione collettiva e la capacità di sfruttare le opportunità chiave. I tifosi possono celebrare questo successo mentre la squadra si prepara per le sfide future nel campionato.

PERGOLETTESE: Soncin M., Tonoli D., Arini M., Piccinini S., Bariti D. (dal 18′ pt Cerasani J.), Aucelli C. (dal 44′ st Jaouhari Z.), Artioli F., Figoli M., Capoferri M. (dal 44′ st Lambrughi A.), Mazzarani A. (dal 1′ st Piu A.), Guiu B. (dal 30′ st Caia F.). A disposizione: Cattaneo M., Andreoli L., Bignami R., Caccavo L.

TRENTO: Russo A., Frosinini R. (dal 1′ st Vaglica G.), Barison A., Obaretin N. E., Vitturini D., Brevi T., Sangalli M. (dal 1′ st Attys C.), Rada A. (dal 30′ st Suciu S.), Pasquato C., Anastasia E. (dal 20′ st Terrani G.), Petrovic T. (dal 12′ st Sipos L.). A disposizione: Pozzer G., Di Giorgio, Ercolani F., Ferri L., Trainotti A.

Reti: al 42′ pt Piccinini S. (Pergolettese) , al 24′ st Tonoli D. (Pergolettese) .

Ammonizioni: al 8′ pt Guiu B. (Pergolettese), al 17′ st Artioli F. (Pergolettese), al 29′ st Aucelli C. (Pergolettese) al 4′ pt Sangalli M. (Trento), al 28′ pt Barison A. (Trento), al 22′ st Sipos L. (Trento), al 30′ st Obaretin N. E. (Trento).

Espulsioni: al 41′ st Sangalli M. (Trento).

