Video/ Pergolettese Triestina (0-1): highlights e gol. Decide la rete di Giorico!

VIDEO PERGOLETTESE-TRIESTINA (0-1): LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Voltini la Triestina supera in trasferta la Pergolettese per 1 a 0. Nel primo tempo sono gli ospiti a prendere presto in mano il controllo delle operazioni riuscendo a passare in vantaggio subito al 7′ grazie alla rete messa a segno da Giorico, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro e le emozioni tardano ad arrivare con i padroni di casa allenati da mister Lucchini in difficoltà nel reagire in maniera adeguata. Nel finale del primo tempo gli alabardati sfiorano anzi l’eventuale raddoppio al 39′ quando il colpo di testa di Volta è stato parato in corner da Galeotti.

Nella ripresa , i gialloblu si fanno sentire subito al 47′ con Scardina e Bariti con una doppia chances non colta a dovere. Nell’ultima parte dell’incontro i canarini, nonostante gli sforzi, non trovano il varco giusto per colpire e ripristinare l’equilibrio. Sotto l’aspetto disciplinare, l‘arbitro Giuseppe Mucera, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Lambrughi da un lato, Gomez, De Luca e Volta dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono alla Triestina di salire a quota 19 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pergolettese non si muove, rimanendo ferma a 12 punti.

IL TABELLINO

Pergolettese-Triestina 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 7′ Giorico(T).

PERGOLETTESE (4-3-3) – Galeotti; Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Morello, Scardina, Guiu. A disposizione: Soncin, Alari, Lepore, Nava, Verzeni, Perseu, Mercado, Faini, Cancello, Moreo. Allenatore: Stefano Lucchini.

TRIESTINA (4-4-2) – Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Iotti, Giorico, Sarno, Procaccio; De Luca, Gomez. A disposizione: Groaz, Baldi, Giannò, Negro, Natalucci, Giorico, Paulinho, Di Massimo, Galazzi, Gomez, Trotta. Allenatore: Cristian Bucchi.

Arbitro: Giuseppe Mucera (sezione di Palermo).

Ammoniti: 35′ Gomez(T); 73′ Lambrughi(P); 73′ De Luca(T); 90’+3′ Volta(T).

© RIPRODUZIONE RISERVATA