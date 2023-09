Video/ Pergolettese Triestina (2-1) gol e highlights: Cerasani piega gli alabardati (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRIESTINA: GRANDE VITTORIA INTERNA!

La Pergolettese supera la Triestina grazie alle reti siglate da Guiu Vilanova e Cerasani, Moretti aveva trovato il momentaneo pari. Bariti per Tonoli, la sua conclusione non trova la porta. Lescano si mette in proprio e calcia, la sfera sfiora il palo del portiere avversario. Guiu Vilanova! Padroni di casa in vantaggio! Piccinini la mette in mezzo, Guiu Vilanova la gira in rete. Rete annullata alla Triestina per fuorigioco. Ci avviciniamo intanto alla mezzora di gioco, padroni di casa sempre avanti. La prima frazione termina con la Pergolettese in vantaggio.

DIRETTA/ Pergolettese Triestina (risultato finale 2-1): la decide Cerasani (Serie C, 19 settembre 2023)

IL SECONDO TEMPO

Bariti per Caccavo che da ottima posizione spreca. Pierobon in mezzo, respinge Soncin. Moretti! La riprende la Triestina! Da calcio d’angolo aggancia in area e calcia, Soncin non può farci nulla. Renan entra da solo in area di rigore ma la mette a lato! Risponde Mazzarini che per poco non trova l’eurogol. Cerasani! Pergolettese che si riporta avanti! Campanile in mezzo con Cerasani che trova il tocco vincente. Mazzarini la può chiudere in contropiede, ottima la risposta di Matosevic. Termina il match.

Diretta/ Triestina Pro Vercelli (risultato finale 2-0): la chiude El Azrak! (Serie C 16 settembre 2023)

VIDEO GOL PERGOLETTESE TRIESTINA, IL TABELLINO

RETI: p.t. 24′ Guiu Vilanova; s.t. 27′ Moretti, 37′ Cerasani

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli (11’st Mazzarani), Artioli, Figoli (25’st Jaouhari), Felicioli (11’st Capoferri); Caccavo (25’st Cerasani), Guiu Vilanova.

A disp. Cattaneo, Doldi, Lambrughi, Andreoli, Tacchinardi, Schiavini, Bignami,Bozzuto,.

All. Abbate Matteo

TRIESTINA (4-3-1-2):Matosevic; Pavlev (38’st El Azrak), Malomo (16’st Moretti), Struna, Ciofani; Germano (1st Pierobon), Correia (10’st Fofana), Vallocchia; D’urso; Lescano, Finotto (10’st redan).

A disp. Bolzon, Agostino, Anzolin, Adorante, Kacinari, Kozlowski, Celeghin, Rizzo.

All. Tesser Attilio

ARBITRO: sig. Milone Stefano di Taurianova

Diretta/ Pergolettese Renate (risultato finale 0-0): Bianchimano non capitalizza (Serie C, 16 settembre 2023)

AMMONITI: Guiu Vilanova, Correia, Ciofani, Vallocchia, Aucelli, Pavlev, Piccinini

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE TRIESTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA