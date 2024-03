Video Perla, Sergio e Greta, messaggi in codice al Grande Fratello 2024/ Cosa si sono detti e che significa

Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi, parola in codice al Grande Fratello 2024: cosa si sono detti

Un video che vede protagonisti Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti parlare in codice al Grande Fratello 2024 sta facendo il giro del web. I tre concorrenti sono in camera, al buio, e parlano di qualcosa in modo poco chiaro. Al centro della discussione c’è una sorta di paragone tra ‘scarpe vecchie’ e ‘scarpe nuove’ che devono allargarsi.

Tutto ha avuto inizio quando Perla ha dichiarato: “Vedo che quelle (le scarpe, ndr) da prova sono interessanti, coinvolgenti. Però allo stesso tempo non ti interessa che quell’altro paio di scarpe che vuoi vanno strette? Stai male se l’altro paio di scarpe va via.” Poi, rivolgendosi a Sergio, ha aggiunto: “Avete mangiato insieme, che vi siete detti?”. “Niente. Non abbiamo parlato di scarpe, ma di calci. Non capisce niente, aspetta 20 giorni, vedi se le scarpe si allargano” ha risposto D’Ottavi.

Cosa significano i messaggi in codice di Perla, Sergio e Greta al Grande Fratello? C’entrano Mirko Brunetti e Alessio Falsone

Sergio ha dunque continuato a parlare in codice, dicendo a Perla che: “Aspetta che le scarpe si allarghino per non correre il rischio che siano strette”. Inutile dire che il web si è interrogato sul significato di questi messaggi in codice e molti telespettatori hanno concordato nel dire che il discorso fatto da Perla e Sergio riguarda in realtà Mirko Brunetti e Alessio Falsone. Le parole in codice di Perla al Grande Fratello avrebbero evidenziato un tentennamento dei suoi sentimenti nei confronti di Mirko e, al contempo, un interessamento al nuovo inquilino Alessio. Le ‘scarpe vecchie’ sarebbero dunque Mirko, ovvero la sua relazione storica; quella nuove invece la metafora di Alessio Falsone.

Un discorso interessante che Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024, e che metterà dunque alle strette Perla. (Sotto i video della conversazione in codice)

Mirko paragonato a un paio di nike che non vuole più mi sento male, l’era dei perletti è finita ora ci sono i falsiero ci dispiace pic.twitter.com/7tCCEGE7hl — fm (@La_gazzette) March 1, 2024

#GrandeFratello anche la Grande Sorella gli chiede di non parlare più in codice xké loro pensando di essere furbi credono che in questo modo non possono fare le clip,cmq non pensavo che Sergio fosse così stupido, è vero che la 🥔l’ha rimbambito. pic.twitter.com/npjbw3VyrP — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 1, 2024













