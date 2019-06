Video/ Perù Brasile (0-5) highlights e gol, verdeoro dominanti (Copa America)

Si definisce la situazione nel girone A di Copa America. Dopo il pari contro il Venezuela il Brasile era stato criticato, da padrone di casa della competizione: è arrivata una goleada spettacolare contro il Perù all’Arena Corinthians di San Paolo che ha spazzato via i dubbi della Selecao, che si qualifica ai quarti di finale da prima nel girone, seconda la Vinotinto, mentre il Perù terzo sarà comunque tra le prime 8 della competizione a meno che il Qatar non riesca clamorosamente a battere l’Argentina nel girone B. Sulla partita c’è ben poco da dire, il Brasile passa al 12′ con un colpo di testa di Casemiro su cross da calcio d’angolo, dopodiché è un monologo verdeoro. Il Brasile chiude avanti 3-0 la prima frazione di gioco, raddoppiando al 19′ con il bomber del Liverpool, Firmino, e silgando il tris con Everton, con una bella conclusione dal limite al 32′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la musica non cambia, Selecao ancora in gol all’8′ con una grande azione corale conclusa in gol da Dani Alves, quindi allo scadere il sigillo lo mette Willian per il 5-0 finale, con Gabriel Jesus che ha mancato a più riprese la rete personale, mentre il Perù di fatto è stato non pervenuto a livello offensivo. Applausi a scena aperta, per la prima volta in questa Copa America, per i padroni di casa, per il CT Tite al di là della cinquina la nota più importante è quella di aver ritrovato un gioco che farà sicuramente comodo quando si alzerà il livello degli avversari.

