Video/ Perugia Benevento (1-2): highlights e gol. Ennesimo successo per Inzaghi

Il video con gli highlights e i gol di Perugia-Benevento 1-2 ci mostra l’ennesima vittoria dei sanniti che ancora una volta si confermano di un’altra categoria rispetto alle altre squadre che partecipano al campionato di Serie B. Dopo il turno infrasettimanale gli uomini di Pippo Inzaghi vantano un bottino di 66 punti e ben 19 lunghezze di vantaggio nei confronti del Frosinone che non è andato oltre il 2-2 in casa del Livorno mentre resta invariato il gap sul Crotone che ha battuto il Pisa nel recupero. La strada verso il ritorno in Serie A è spianata da un po’ di tempo e la Strega sta già preparando la grande festa per la promozione. Anche al Curi la capolista ha dettato legge sbloccandola poco prima dell’intervallo con Caldirola, nella seconda frazione di gioco ci pensa Insigne a raddoppiare e a mettere i tre punti in cassaforte, rendendo così inutile anche la rete di Melchiorri che nel recupero aveva provato disperatamente a riaprirla opo che Improta e Moncini avevano fallito l’appuntamento con il tris che avrebbe chiuso definitivamente i giochi senza nemmeno dover aspettare il triplice fischio di Ghersini. I giocatori di Cosmi ce l’hanno messa tutta ma in questo momento solo il coronavirus può fermare questo Benevento.

IL TABELLINO

PERUGIA-BENEVENTO 1-2 (0-1)

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Falasco (84’ Buonaiuto), Sgarbi, Rajkovic, Di Chiara; Falzerano, Konate (70’ Nicolussi Caviglia), Greco; Mazzocchi, Iemmello (65’ Melchiorri), Falcinelli. All. Serse Cosmi.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Barba, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj (75’ Tuia), Schiattarella, Viola; Improta, Coda (72’ Moncini), Kragl (61’ Insigne). All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Davide Ghersini (sez. di Genova).

AMMONITI: Greco (P).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 44’ Caldirola (B), 78’ Insigne (B), 90’+1’ Melchiorri (P).

