Video/ Perugia Brescia (2-1): gol e highlights, umbri ok ai supplementari

Allo Stadio Renato Curi il Perugia supera il Brescia in rimonta per 2 a 1: tutte le emozioni della partita di Coppa Italia nel video di Perugia Brescia. Nel primo tempo i padroni di casa provano a passare in vantaggio tramite due tentativi pericolosi di Fernandes al 21′ ed al 23′ mentre le Rondinelle replicano con Torregrossa al 34′. Ci pensa proprio lo stesso Torregrossa a spezzare l’equilibrio iniziale nel finale di frazione al 43′, sfruttando un errore difensivo avversario commesso da Sgarbi. Nel secondo tempo bisogna attendere i minuti di recupero perchè il subentrato Melchiorri pareggi i conti al 93′. Infine, nei tempi supplementari, sono i Grifoni a spuntarla tramite il gol segnato da Buonaiuto al 98′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Iemmello e Bisoli, oltre ad aver espulso Rosi con un rosso diretto, da un lato, Carraro e Dragomir dall’altro. Grazie a questo successo il Perugia si qualifica al turno successivo di Coppa Italia mentre il Brescia viene eliminato dalla competizione: il prossimo avversario degli umbri sarà il Sassuolo, ma se ne riparlerà a dicembre.

VIDEO PERUGIA BRESCIA: IL TABELLINO

Perugia Brescia 2 a 1 dts (p.t. 0-1). Reti: 43′ Torregrossa (B); 93′ Melchiorri (P); 98′ Buonaiuto (P). PERUGIA (4-4-2) Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Carraro, Falzerano (56′ Kouan), Dragomir (114′ Ranocchia), Fernandes (77′ Melchiorri); Capone (60′ Buonaiuto), Iemmello. All.: Oddo. BRESCIA (4-3-3) Joronen; Sabelli, Chancellor, Magnani (95′ Tremolada), Mateju; Zmrhal (77′ Curcio), Tonali (90′ Viviani), Bisoli; Spalek, Donnarumma (83′ Aye), Torregrossa. All.: Corini. Arbitro: Marco Piccinini (Forlì). Ammoniti: 34′ Iemmello (P); 70′ Bisoli (B); 78′ Carraro (P); 107′ Dragomir (P). Espulsi: 119′ Rosi (P).

VIDEO PERUGIA BRESCIA: GOL E HIGHLIGHTS





