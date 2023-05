VIDEO/ Perugia Cagliari (0-5) gol e highlights: crollo umbro, sardi da promozione

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA CAGLIARI: RANIERI SPEDISCE GLI UMBRI IN C?

Il Cagliari fa un sol boccone di un Perugia che vede ormai il baratro della C, mentre i sardi sembrano potenzialmente pronti ad essere protagonisti nei play off per la A. Bastano 5′ al Cagliari per trovare il gol del vantaggio in casa del Perugia, ma la rete nasce a causa di un brutto errore del portiere Furlan, che esce a vuoto e permette a Lapadula di depositare comodamente in rete lo 0-1. Ghiotta l’occasione per il Perugia al quarto d’ora quando tre giocatori biancorossi non trovano il tap-in da due passi in mischia in area sarda, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nervosismo in campo e arrivano i cartellini gialli per Altare e Olivieri, al 21′ tegola per Ranieri con Nandez, infortunato, costretto a lasciare spazio a Kourfalidis. Subito dopo sardi vicinissimi al raddoppio con un palo colpito da Prelec, a Furlan battuto. A trovare ancora il gol è il Cagliari alla mezz’ora. Raddoppia Azzi che beffa Furlan con un tiro-cross che si insacca direttamente senza che Zappa riesca a trovare la deviazione vincente. Ammonito Rosi per un fallo commesso proprio su Azzi, quindi piove sul bagnato per gli umbri col portiere Furlan che, infortunato, deve lasciare spazio a Gori. Prima dell’intervallo il Cagliari approfitta delle difficoltà avversarie siglando anche il tris: gol dalla lunghissima distanza di Mancosu che praticamente da centrocampo infila in pallonetto Gori, pizzicato fuori dai pali.

Il Perugia inizia il secondo tempo con un doppio cambio, dentro Sgarbi e Di Carmine al posto di Rosi e Luperini. Al 4′ della ripresa però il Cagliari trova anche il poker: la rete dello 0-4 arriva con un break di Lapadula che apre per Prelec che a sua volta innesca Mancosu: sponda di quest’ultimo per Kourfalidis che piazza il pallone sotto la traversa. Cagliari subito vicino al quinto gol con Zappa che pesca Mancosu in solitudine, ma il tiro finisce di poco a lato. Il quarto gol del Cagliari come previsto è una pietra tombale sulla partita, col Perugia che deve subite la contestazione dei suoi tifosi dagli spalti, rivolta soprattutto al presidente Santopadre. Radunovic salva su Olivieri ma nel finale di match sono ancora i sardi ad attaccare. Gori salva su Luvumbo ma non può evitare il definitivo 0-5 al 42′, quando Lapadula si avventa su una corta respinta del portiere perugino: gol inizialmente annullato per fuorigioco ma la review al VAR porta alla conferma della cinquina sarda.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Telegrafico Fabrizio Castori nel momento più difficile per il Perugia: “Sono qui per metterci la faccia di fronte ad una partita persa, sia pure contro una squadra molto forte come il Cagliari. Abbiamo le nostre responsabilità ma non me la sento di commentare, dobbiamo crederci ancora, combattere fino alla fine e lo faremo. È stata una serata incredibile, per come si è perso. E se con il Cagliari si può anche perdere, abbiamo l’obbligo morale di rialzare la testa e lottare fino alla fine. Altro non posso aggiungere perché ogni commento è superfluo”.

Claudio Ranieri elogia l’approccio alla partita del Cagliari: “Non c’è mai nulla di facile, l’abbiamo approcciata bene, sapevamo che c’era da soffrire e abbiamo portato a casa tre punti importanti, segnando e giocando bene. Mi dispiace per Nandez, speriamo sia solo una botta, vedremo. L’avevamo preparata bene, con grande rispetto per il Perugia che ha valori importanti e che aveva giocato bene a Ferrara, dove avrebbe meritato di vincere, così come contro Bari e Frosinone. Ho fatto vedere ai ragazzi le insidie del Perugia, la differenza l’abbiamo fatta oggi con la testa prima che con la qualità, sapevamo che servivano anima, determinazione, spirito di gruppo, lo stesso che avrebbe messo il Perugia facendoci del male se non avessimo avuto il giusto atteggiamento. Ogni partita è una lotteria, adesso e ancora di più ai playoff.”

