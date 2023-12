Video/ Perugia Cesena (0-3) gol e highlights: doppietta di Saber! (Serie C, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA CESENA: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Curi il Cesena supera in trasferta il Perugia per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Toscano partono fortissimo proponendosi subito pericolosamente in zona offensiva con una conclusione di Saber finita alta sopra la traversa al 3′. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri continuano a spingere centrando la traversa al 15′ con il colpo di testa provato da Corazza che serve poi l’assist per la rete del vantaggio dei suoi messa a segno da Saber intorno al 18′.

Diretta/ Perugia Cesena (risultato finale 0-3): tris con Berti! (Serie C, 23 dicembre 2023)

Il Cesena riesce pure a trovare il gol del raddoppio al 40′ con un colpo di testa per merito dello stesso Saber, autore dunque di una doppietta personale, e Prestia coglie un’altra traversa al 45’+3′. Nel secondo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Formisano suonano la carica al 47′ con Ricci calciando alto sopra la traversa ma rischiano sul nuovo spunto del solito scatenato Saber al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Berti a chiudere i conti in modo definitivo per gli emiliani con il gol del tris firmato al 70′.

Video/ Cesena Torres (1-1) gol e highlights: pari giusto al Manuzzi (17 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bartolomei e Dell’Orco da un lato, Pieraccini e Berti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono al Cesena di salire a quota 46 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Perugia non si muove, rimanendo fermo a 30 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA CESENA: IL TABELLINO

Perugia-Cesena 0 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 18′, 39′ Saber(C); 70′ Berti(C).

Diretta/ Cesena Torres (risultato finale 1-1): Fischnaller risponde a Shpendi (17 dicembre 2023)

Assist: 18′ Corazza(C).

PERUGIA (3-4-1-2) – Furlan; Morichelli, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Bozzolan; Santoro; Ricci, Matos. A disp.: Abibi, Adamonis, Cancellieri, Bezziccheri, Acella, Kudrig, Torrasi, Lomangino, Polizzi, Suarè, Mezzoni, Viti. All.: Formisano.

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Saber; Kargbo, Corazza. A disp.: Veliaj, Siano, Pitti, Chiarello, Bumbu, Shpendi, Ogunseye, Coccolo, Berti, Pierozzi, David, Piacentini, Giovannini, Francesconi. All.: Toscano.

Arbitro: Simone Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 7′ Bartolomei(P); 45’+2′ Dell’Orco(P); 73′ Pieraccini(C); 82′ Berti(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PERUGIA CESENA













© RIPRODUZIONE RISERVATA