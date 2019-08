Video/ Perugia Chievo (2-1): highlights e gol della partita, decide Iemmello

Il video di Perugia Chievo ci parla di una gara terminata col risultato di 2-1. I clivensi sono passati in vantaggio dopo quattro minuti, grazie a una giocata di Riccardo Meggiorini bravo a sfruttare lo spazio e a freddare il portiere avversario. Alla fine della prima frazione di gioco arriva il pareggio di Pietro Iemmello che segna su calcio di rigore e riapre la partita. Decisivo è proprio l’attaccante ex Sassuolo che nella ripresa segna ancora dagli undici metri, dimostrando una freddezza incredibile. Inizia veramente male l’avventura in cadetteria del Chievo Verona che l’anno scorso ha vissuto una delle stagioni più difficile della sua storia recente. Vedremo se riuscirà a rialzarsi, in una stagione nella quale deve assolutamente provare a tornare su in Serie A.

Video Perugia Chievo (2-1): le dichiarazioni

Per il video di Perugia Chievo andiamo a dare uno sguardo alle dichiarazioni di fine partita. A fine gara ha parlato a Dazn Aleandro Rosi che ha specificato: “Sono davvero contento per questa vittoria che rispecchia il mio stato d’animo. Nessuno mi ha mai regalato niente e ho dovuto sempre fare fatica per raggiungere i miei traguardi. Sono orgoglioso della squadra da capitano e anche di questo atteggiamento. Certo non abbiamo fatto niente, ma c’è entusiasmo e voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro. Fin dalla preparazione ho visto grande entusiasmo. il tecnico è carico e lo siamo anche noi. Abbiamo più esperienza dello scorso anno. Si è aggiunto anche Angella che è un ragazzo di esperienza”.

Il tabellino

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Falzerano; Fernandes (29′ st Buonaiuto); Melchiorri (18’st Capone), Iemmello (38’st Bianchimano). A disposizione: Leali, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Bianco, Buonaiuto, Konate, Ranocchia, Bianchimano, Falasco, Capone. Allenatore: Oddo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio; Garritano (25’st Vignato), Esposito, Giaccherini; Pucciarelli (12’st Segre); Meggiorini, Stepinski (28’st Djordjevic). A disposizione: Seculin, Caprile, Cesar, Pavlev, Cotali, Pina Nunes, Segre, Karamoko, Rodriguez, Vignato, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

