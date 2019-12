Video/ Perugia Entella (2-0): highlights e gol. Capone e Iemmello! (Serie B)

Il Perugia domina la sfida d’alta quota contro la Virtus Entella e nella 17^ giornata di Serie B resta a ridosso della zona promozione grazie al 2-0 con cui ha salutato il 2019 davanti al pubblico del Renato Curi: come si vede nel video Perugia Entella, tuttavia gli umbri hanno dovuto penare fino al 94’ quando uno scatenato Iemmello ha raddoppiato in contropiede, dato che nel corso di tutto il match hanno avuto tante palle gol e hanno colto pure due legni fino a quando Capone non ha rotto l’incantesimo al minuto 61 legittimando la supremazia territoriale dei biancorossi. Se si vanno a consultare le statistiche elaborate a fine incontro si vede come vi sia stata comunque sostanziale parità nei tiri totali effettuati (17 a 16 per il Grifone) e nelle punizioni conquistate (16 a 14 per i liguri), segno che gli ospiti, pur in giornata no, sono rimasti in partita fino all’ultimo. Inoltre sono state 5 le parate effettuate dall’estremo difensore della Virtus Entella contro le 3 del suo dirimpettaio biancorosso mentre a livello disciplinare vanno annoverati quattro “gialli” per i padroni di casa e due per gli avversari che però hanno concluso in inferiorità numerica per l’espulsione di De Luca. Infine, se gli attacchi totali sferrati dal Perugia sono stati solo 89 (di cui 44 pericolosi) e hanno fruttato due reti, i biancocelesti invece ne contano ben 111 (48 temibili) pur non avendo mai dato l’impressione di poter vincere questa partita.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il 2-0 con cui il Perugia ha regolato la temibile Virtus Entella al Curi, ecco le dichiarazioni degli allenatori degli umbri e dei liguri in sala stampa. Marcello Donatelli, vice sulla panchina del Grifone in sostituzione dello squalificato Massimo Oddo, ha spiegato la vittoria con la maggior voglia dei suoi di portare a casa il risultato: “Per noi è stata una partita di sofferenza, forse non eccezionale sul piano estetico ma eravamo molto concentrati e abbiamo tirato tanto in porta contro un avversario che sta facendo bene” ha ricordato ai giornalisti il ‘secondo’ dei biancorossi. “Capone è in crescita e sta acquisendo fiducia ma non deve rilassarsi ma pretendere di più da de stesso. Buonaiuto? La sua sostituzione è stata solo precauzionale dato che aveva un problema all’adduttore” ha poi detto Donatelli soffermandosi su alcune prestazioni singole. Il suo collega Roberto Boscaglia, coach della compagine biancoceleste, si è detto rammaricato perché i suoi giocatori ce l’hanno messa tutta per pareggiare prima che al 94’ arrivasse il raddoppio perugino: “Nel primo tempo la sfida è stata equilibrata mentre nella ripresa si sono aperti degli spazi e siamo stati puniti con due ripartenze” ha ricordato il tecnico degli ospiti ricordando però che a suo parere il tasso tecnico dei biancorossi è superiore al loro. “Comunque oggi non posso rimproverare niente ai miei, anche se forse si poteva fare qualcosa di più nella prima frazione, ma è stata una partita dura e molto tattica, giocata peraltro su un campo pesantissimo” ha concluso Boscaglia.

