Video/ Perugia Fermana (2-0) highlights e gol: Negro e Moscati, gioia umbra (Serie C)

Nel video di Perugia Fermana parliamo della partita giocata al Curi per la 5^ giornata nel girone B di Serie C. Il Grifone supera in scioltezza la squadra marchigiana grazie alle reti siglate da Negro e Moscati. Queste le azioni salienti del match. Crialese imbecca Murano, bravo Ginestra ad anticiparlo. Negro! Il Perugia la sblocca dopo appena dodici minuti di gioco. Dragomir assiste il compagno di squadra che di testa deposita la sfera in rete. Murano calcia dalla distanza, tiro che termina docile tra le braccia di Ginestra. Elia dalla distanza per poco non trova il bersaglio grosso. Elia con un cross pesca Dragomir, Iotti anticipa tutti e mette in angolo. Questa volta Dragomir pesca il compagno di squadra che di testa non inquadra lo specchio. Elia fa tutto da solo e viene abbattuto in area di rigore, penalty per la compagine umbra. Moscati dal dischetto non sbaglia! I padroni di casa trovano il meritato raddoppio. La Fermana aveva alzato il baricentro del gioco ed è stata trafitta nel momento migliore. Melchiorri ha sui piede l’occasione del tre a zero ma la mette fuori. Era solo davanti al portiere avversario. Termina la prima frazione con i padroni di casa avanti grazie alle reti siglate da Negro e Moscati.

VIDEO PERUGIA FERMANA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Perugia Fermana vediamo adesso quanto accaduto nel secondo tempo allo stadio Renato Curi. Ginestra atterra Murano in area, altro rigore per il Perugia. Murano calcia ma Ginestra neutralizza la conclusione! Grandissima parata dell’estremo difensore che si tuffa sulla sinistra e respinge. Demirovic tira dalla lunga distanza ma non inquadra lo specchio. Murano prova il cross che si trasforma in un tiro, la sfera tocca la parte alta della traversa. De Pascalis chiude bene Merchionni. Cinque minuti al termine della gara con il Perugia che gestisce senza patemi. Grandissima parata di Ginestra su Bianchimano che aveva calciato a botta sicura. Il Perugia batte la Fermana per due reti a zero.

IL TABELLINO

PERUGIA: Fulignati, Angella, Monaco, Elia, Melchiorri (35′ st Lunghi), Dragomir (17′ st Sounas), Murano (35′ st Bianchimano), Crialese, Moscati (35′ st Vanbaleghem), Negro, Kouan (22′ st Falzerano). A disp: Bocci, Baiocco, Rosi, Favalli, Sgarbi, Tozzuolo, Cancellotti. All. Caserta

FERMANA: Ginestra, Urbinati, Comotto, Iotti (14′ st Intinacelli), Neglia, Scrosta, Grossi, De Pascalis, Sperotto, Bigica (1′ st Palmieri), Grbac (31′ st Stagliano). A disp. Massolo, Manzi, Mordini, Liguori, Esposito, Boateng, Rossoni, Demirovic, Raffini. All. Antonioli

Arbitro: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Alessandro Munerati di Rovigo – Stefano Franco di Padova) IV° ufficiale: Simone Galipò di Firenze

Marcatori: 12′ pt Negro, 42′ pt (rig.) Moscati

Note: al 5′ st Ginestra respinge calcio di rigore di Murano. Ammoniti Ginestra Palmieri, Vanbaleghem

