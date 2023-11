Video/ Perugia Gubbio (1-0) gol e highlights: Vazquez in rete, raggiunto il terzo posto (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA GUBBIO: SINTESI

Video Perugia Gubbio che presenta due formazioni che fin dai primi istanti della partita iniziano a darsi battaglia sul campo. Tra i giocatori più attivi c’è sicuramente l’ex Palermo Simone Santoro che riesce a fare ammonire Mercati dopo averlo saltato nettamente a centrocampo. Perugia che si porta in avanti con uno dei più classici gol dell’ex grazie all’argentino Federico Vazquez. Cross perfetto e impatto di testa da parte Catanzaro che non lascia scampo al portiere avversario. Perugia che si proietta all’intervallo in vantaggio. Partita molto maschia con ben quattro cartellini gialli usciti dal direttore di gara. Gli ammoniti sono Morichelli, Vulikic e Iannoni per il Perugia e Mercati per il Gubbio.

DIRETTA/ Perugia Gubbio (risultato finale 1-0): rosso per mister Baldini! (Serie C, 12 novembre 2023)

Nella seconda frazione succede poco con il Perugia che si affaccia dalle parti avversarie soprattutto con le giocate da parte dell’ivoriano Kouan. Il centrocampista più volte si fa vedere dalle parti del portiere senza però affondare il colpo decisivo. Termina la partita anzitempo il tecnico dei padroni di casa Baldini, con la sua formazione che si chiude in fase difensiva concedendo poco e niente al Gubbio che prova nei minuti finali di diversi dalle parti della porta difesa da Adamonis, senza però riuscire a segnare. Vince il Perugia che sale al terzo posto in classifica. (Marco Genduso)

Video/ Ancona Perugia (2-1) gol e highlights: nel finale accorcia Seghetti (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO PERUGIA GUBBIO: IL TABELLINO

PERUGIA: Adamonis M. (Portiere), Mezzoni F., Vulikic S., Morichelli R., Cancellieri D., Iannoni E., Bartolomei P., Kouan C., Santoro S. (dal 29′ st Lisi F.), Vazquez F. (dal 30′ st Paz Y.), Seghetti A. (dal 17′ st Cudrig N.). A disposizione: Acella C., Angella G., Bozzolan A., Furlan J. (Portiere), Giunti G., Matos, Ricci F., Souare M., Torrasi E.

GUBBIO: Vettorel T. (Portiere), Tozzuolo A. (dal 12′ st Casolari F.), Signorini A., Portanova D., Morelli G. (dal 35′ st Frey D.), Mercati A. (dal 1′ st Rosaia G.), Bulevardi D. (dal 34′ st Montevago D.), Mercadante M. (dal 1′ st Corsinelli F.), Spina M., Udoh P., Di Massimo A.. A disposizione: Brogni G., Di Gianni V., Dimarco C., Greco S. (Portiere), Guerrini V., Pirrello R.

Video/ Gubbio Cesena (1-1) gol e highlights: Adamo risponde a Di Massimo (Serie C, 5 novembre 2023)

Reti: al 8′ pt Vazquez F. (Perugia) .

Ammonizioni: al 16′ pt Morichelli R. (Perugia), al 40′ pt Vulikic S. (Perugia), al 45′ pt Iannoni E. (Perugia), al 14′ st Kouan C. (Perugia) al 23′ pt Mercati A. (Gubbio), al 11′ st Tozzuolo A. (Gubbio), al 40′ st Frey D. (Gubbio).

VIDEO PERUGIA GUBBIO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA