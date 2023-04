VIdeo/ Perugia Modena (0-1) gol e highlights: i geminiani sbancano il Curi (Serie B)

Nel turno di Pasquetta il Modena ottiene la dodicesima vittoria in campionato, con qualche pareggio in più la squadra di Tesser sarebbe sicuramente in piena lizza per i play-off, invece si ritrova a -4 dall’ottavo posto occupato dal Pisa – scavalcato da Parma e Reggina – e nelle ultime 6 giornate di campionato non sarà semplice ricucire il gap considerando che i geminiani dovranno vedersela con chi cerca disperatamente di salvarsi (SPAL e Venezia su tutte) e affrontare avversarie che invece sognano il grande salto o quantomeno garantirsi un piazzamento privilegiato per i play-off (Bari e Südtirol). Non ci voleva proprio questa battuta d’arresto per il Perugia che ora si ritrova nuovamente immischiato nella lotta per non retrocedere ed evitare il play-out, i successi di SPAL e Brescia complicano ulteriormente i piani dei grifoni di Castori che da adesso in poi non possono assolutamente permettersi altri passi falsi.

DIRETTA/ Palermo Cosenza (risultato finale 0-0): punto d'oro per gli ospiti

Il Modena ha comunque meritato i tre punti visto che nell’arco dei novanta minuti ha sicuramente creato di più in termini di azioni create e occasioni. Già nel primo tempo infatti gli ospiti sono andati a un passo dal gol con Armellino che ha pizzicato la parte alta della traversa colpendo il pallone di testa, mentre i padroni di casa non hanno mai saputo impensierire Gagno quando il punteggio era in parità, davvero deludenti le prestazioni dei due attaccanti Di Serio e Di Carmine, che non hanno mai creato seri pericoli nell’area di rigore avversaria. Il secondo tempo si apre con l’affondo dei geminiani che costringono Furlan a compiere gli straordinari, nulla può l’estremo difensore dei grifoni umbri sul tap-in vincente di Gerli, aiutato anche dalla deviazione sfortunata di Angella che spiazza il suo portiere facendo cambiare improvvisamente traiettoria al pallone. Lo stesso Furlan cercherà in tutte le maniere di tenere a galla i suoi con una serie di parate decisive su Pergreffi e Falcinelli, a dargli una grossa mano ci pensa Struna che ferma rudemente Diaw lanciato a rete spendendo un cartellino giallo che poteva essere di un altro colore se l’arbitro Cosso l’avesse considerato come fallo da ultimo uomo. Castori si affida a Sgarbi, Cancellieri e Matos ma nessuno di loro troverà il modo di incidere e così il direttore di gara manda tutti sotto la doccia sul risultato finale di 0-1.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: a Palermo sfida senza reti! Live score

VIDEO PERUGIA MODENA 0-1, IL TABELLINO

PERUGIA MODENA 0-1 (0-0)

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Rosi (46′ Sgarbi), Angella, Struna; Casasola, Iannoni (58′ Santoro), Capezzi (67′ Matos), Lisi (46′ Cancellieri); Luperini; Di Serio, Di Carmine (77′ Ekong). All. Fabrizio Castori.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (83′ Coppolaro); Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada (63′ Ionita), Falcinelli (85′ Duca); Strizzolo (62′ Diaw). All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Francesco Cosso (Sez. di Reggio Calabria).

AMMONITI: 30′ Silvestri (M), 70′ Ionita (M), 75′ Armellino (M), 79′ Struna (P), 90′ Cancellieri (P), 90’+6′ Sgarbi (P).

Diretta/ Pisa Cagliari (risultato finale 0-0): Radunovic salva il Cagliari!

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 46′ Gerli (M).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PERUGIA MODENA











© RIPRODUZIONE RISERVATA