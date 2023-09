Video/ Perugia Pescara (1-1) gol e highlights: pareggio agguantato sul finale (Serie C 10 settembre)

VIDEO PERUGIA PESCARA

Video Perugia Pescara, un big match che per i più nostalgici potrà ricordare sicuramente il sapore di una Serie A nostalgica. Oggi però si gioca in Serie C, prima parte del primo tempo senza troppi squilli con due squadre che si studiano e che pensano poco ad attaccare. Unico guizzo quello della punta centrale Matos del Perugia, il numero dieci ci ha provato da dentro l’area di rigore ma essendo marcato non è riuscito a dare sufficiente forza al pallone. Strano a dirsi ma in questa prima parte di gara il Pescara gioca un calcio abbastanza difensivo per i canoni di Zeman, che come si sa punta molto sull’attacco ma gli effettivi di cui ha a disposizione sono meno inclini a questo tipo di gioco, chissà se in futuro sarà lo stesso.

DIRETTA/ Latina Potenza (risultato finale 2-1): la decide Fabrizi all'86' (Serie C 10 settembre 2023)

Perugia Pescara termina per l’intervallo, prima frazione che si conclude senza troppi acuti e infatti le due squadre hanno combinato poco o nulla a parte un tiro deviato da un difensore di Acella, la mezz’ala sinistra del Perugia prova un’imbucata in solitaria che però non porta a nulla se non ad un gran intervento del difensore centrale. Pescara che prova a chiudersi in difesa e a ripartire ma questo non aiuta lo sviluppo dell’azione e rende abbastanza prevedibile le poche idee in attacco della squadra abruzzese che deve trovare la propria identità di gioco.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: stop Crotone, tre punti Padova (10 settembre 2023)

VIDEO PERUGIA PESCARA, IL SECONDO TEMPO

Perugia Pescara riprende e questa volta cambiano un po’ le carte in tavola perché gli allenatori hanno parlato negli spogliatoi e si vede. Per prima cosa il Perugia sfrutta di più le fasce laterali con Cancellieri che riesce spesso ad arrivare in fino in fondo e poi crossare in mezzo, peccato che nessuno dei suoi compagni riesce a sfruttare il cross. Discorso analogo per il Pescara che si rimane attendista, ma sfrutta di più i passaggi per cercare poi di salire verso la porta avversaria con dei passaggi che mandano in confusione la squadra di casa, tattica che ha funzionato e che sta rendendo la partita più interessante. Arriva il goal del Pescara segnato da Aloi su contropiede e inserimento in mezzo.

DIRETTA/ Padova Legnago (risultato finale 1-0): partita vinta con sofferenza (Serie C, 10 settembre 2023)

Termina Perugia Pescara, una gara che ha visto nel secondo tempo un gran bello spettacolo tra due squadre più convinte, ma negli ultimi venti minuti, ha perso di brio soprattutto con l’avvento dei nuovi cambi che hanno portato si più atletismo ma più confusione in campo. Dettato anche dal campo che non rendeva facile il gioco tecnico. Soprattutto nel Pescara che aveva una panchina di tutto rispetto degli errori abbastanza banali non sono riusciti a essere sopperiti dall’atletismo e di conseguenza la partita termina con un goal del Perugia che approfitta di una situazione confusa per portarsi sul pareggio grazie alla rete di Cancellieri.

PERUGIA PESCARA, IL TABELLINO

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni (dal 21′ st Paz), Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni (dal 21′ st Seghetti), Bartolomei, Acella (dal 35′ st Cudrig); Ricci (dal 1′ st Vazquez), Matos, Lisi (dal 21′ st Torrasi). A disposizione: Abibi, Lavorgna, Paz, Vazquez, Seghetti, Bezziccheri, Dell’Orco, Ebnoutalib, Cudrig, Torrasi, Morichelli, Giunti. Allenatore: Francesco Baldini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. A disposizione: Ciocci, Barretta, Di Pasquale, Masala, Vergani, Floriani, Mora, Manu, Pellacani, Moruzzi, De Marco, Cangiano Allenatore: Zdeněk Zeman

Reti: al 17′ st Aloi, al 39′ st Cancellieri

Ammonizioni: Iannoni, Mesik, Matos, Lisi, Brosco

CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA PESCARA











© RIPRODUZIONE RISERVATA