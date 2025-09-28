Video Perugia Pianese (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la settima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO PERUGIA PIANESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Renato Curi la Pianese fa il colpaccio superando in trasferta e di misura per 1 a 0 il Perugia. Nel primo tempo i Grifoni tentano immediatamente di prendere l’iniziativa sebbene la conclusione di testa di Montevago del quarto d’ora si riveli essere facile preda dell’estremo difensore avversario Filippis.
Lo stesso portiere evita poi il peggio pure sullo spunto provato al 23′ da Torrasi. Al 34′ comincia pure a farsi vedere Bellini per i toscani, salvo incappare nell’intervento decisivo effettuato da Tozzuolo. Nel secondo tempo il copione ammirato nell’avvio della gara si ripete ed è infatti Montevago al 51′ a fallire un’altra chance interessante.
Sul fronte opposto Bellini si dimostra invece essere più preciso realizzando il gol del vantaggio che spezza una volta per tutte l’equilibrio di partenza su assist di Peli al 53′. Nel finale proprio Bellini si dispera non centrando la doppietta personale nè al 77′ nè al 79′.
Gli umbri restano lontani dall’eventuale pareggio anche con la giocata di Yabre all’88’. Questa vittoria spinge la Pianese a raggiungere quota 9, al pari del Forlì, nella classifica del girone B. La settima giornata di Serie C 2025/2026 conferma invece uno sconfitto Perugia a 3 punti, davanti solo al penalizzato, ma vincente in questo turno, Rimini.