Video/ Perugia Pineto (2-2) gol e highlights: Teraschi ripristina l’equilibrio! (Serie C, 23 marzo 2024)

Allo Stadio Renato Curi le squadre di Perugia e Pineto si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Beni cominciano bene il match affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con un tentativo di Gambale disinnescato senza problemi dal portiere Abibi. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Formisano replicano al 28′ con una conclusione di Mezzoni respinta quasi sulla linea da Gambale. Gli abruzzesi insistono e centrano la traversa al 44′ con Germinario su un pallone perso da Torrasi.

Nel secondo tempo i Grifoni tornano a spingersi in attacco con il neo entrato Iannoni che spara di poco alto immediatamente al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri riescono a passare in vantaggio con merito al 61′ grazie alla rete messa a segno da Sannipoli, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Marafini. I biancorossi pareggiano al 70′ per merito del gol siglato di testa da Iannoni, con l’aiuto di Lisi, e completano il momentaneo sorpasso con il gol di Seghetti, liberato da Matos, all’81’ prima che Teraschi ripristini definitivamente l’equilibrio con il supporto di De Santis all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Vazquez, Lisi da un lato, Manu, Griili e Della Quercia dall’altro. Il punto conquistato in questo trentatreesimo turno di campionato permette al Perugia di salire a quota 59 ed al Pineto di portarsi a 40 punti nella classifica del girone B della Serie C.

Perugia-Pineto 2 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 61′ Sannipoli(Pi); 70′ Iannoni(Pe); 81′ Seghetti(Pe); 83′ Teraschi(Pi).

Assist: 61′ Marafini(Pi); 70′ Lisi(Pe); 81′ Matos(Pe); 83′ De Santis(Pi).

PERUGIA (3-4-1-2) – Abibi; Mezzoni, Lewis, Souarè; Paz, Torrasi, Agosti, Lisi; Kouan; Sylla, Vazquez. A disp.: Yimga; Vulikic, Angella, Viti, Bozzolan, Giunti, Iannoni, Ricci, Polizzi, Cudrig, Seghetti, Cancellieri, Matos, Bezziccheri, Cottini. All.: Alessandro Formisano.

PINETO (3-5-2) – Tonti; Marafini, De Santis, Ingrosso; Sannipoli, Germinario, Amadio, Lombardi, Baggi; Chakir, Gambale. A disp.: Mercorelli, Manu, Della Quercia, Villa, Evangelisti, Ingrosso, Chakir, Grilli, Traini, Foglia, Iaccarino, Teraschi, Pellegrino, Njambe. All.: Roberto Beni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 26′ Vazquez(Pe); 72′ Lisi(Pe); 75′ Manu(Pi); 77′ Grilli(Pi); 90’+8′ Della Quercia(Pi).

