Video/ Perugia Pordenone (1-2): highlights e gol. Ramarri lanciatissimi (Serie B)

Come si può vedere nel video con gli highlights e i gol di Perugia Pordenone 1-2, i ramarri non si fanno intimorire da squadre che vantano un blasone indubbiamente maggiore del loro, dimostrando di avere carattere da vendere. Complimenti a Tesser che già lo scorso anno aveva forgiato un gruppo affiatato che con pochi e mirati rinforzi non ha patito minimamente il salto di categoria, nonché il debutto assoluto in Serie B. Dopo 32 giornate e a 6 gare dal termine della regular season, il Pordenone occupa – assieme al Cittadella – il terzo posto in classifica, a 3 lunghezze di ritardo dal Crotone: sognare non costa nulla e anche in caso di mancato raggiungimento della promozione diretta, i play-off sarebbero comunque un traguardo ragguardevole per una neopromossa esordiente. Nubi scure si addensano invece sul futuro degli umbri, che adesso hanno solamente 4 punti di margine sulla zona play-out la cui quota si è alzata grazie ai successi di Ascoli e Cremonese che hanno risucchiato la Juve Stabia nelle sabbie mobili. Cosmi dovrà cercare di rivitalizzare a tutti i costi i suoi per evitare un finale di stagione da infarto. Va anche detto che ai grifoni servirebbe anche un pizzico di fortuna che oggi è venuta a mancare, visti i due legni scheggiati da Nicolussi Caviglia e Carraro: il giocatore cresciuto nel vivaio della Juventus ha colpito la traversa nel primo tempo, mentre il centrocampista ha stampato il pallone sul palo dopo una splendida girata. Gara dalle mille emozioni al Curi: si è passati dalla gioia per gli ospiti che hanno sbloccato subito la contesa con Mazzocco, al sollievo dei padroni di casa che hanno immediatamente riacciuffato gli avversari con Falzerano (che nel finale si farà espellere per proteste), fino alla delusione per l’acuto di Ciurria che riporta i suoi in vantaggio (e ci rimarranno fino al triplice fischio). Per non parlare della grande paura quando Di Gregorio, travolto da Melchiorri (che lo ha colpito in pieno volto con una ginocchiata), è rimasto a terra quasi privo di sensi: subito soccorso, l’estremo difensore è stato portato via in barella, gli accertamenti fatti in ospedale sembrano comunque escludere complicazioni.

