Video Perugia Sambenedettese (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO PERUGIA SAMBENEDETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Renato Curi la Sambenedettese vince in trasferta per 2 a 1 contro il Perugia. Nel primo tempo i rossoblu provano subito a combinare qualcosa di importante per cogliere di sorpresa i padroni di casa in apertura al 3′ con N. Tourè e pure al 4′ con Konate mandando tuttavia la sfera alta sopra la traversa.
Gli umbri rimangono compatti e tentano di rendersi a loro volta pericolosi all’11’ mancando lo specchio della porta con Giraudo ed al 14′ con un colpo di testa di Angella disinnescato dall’estremo difensore Orsini. Le sortite offensive degne di essere sottolineate in rosso si lasciano però attendere con Ogunseye che non impensierisce di certo il portiere Orsini di testa al 33′ e Tourè non fa di meglio sul fronte opposto al 36′.
I Grifoni sprecano al 38′ con Bacchin ed il tecnico Braglia viene quindi espulso per le eccessive proteste rivolte all’arbitro al 42′. Nel secondo tempo la Samb si mette le mani dei capelli quando Candellori si vede deviare uno spunto insidioso in angolo al 55′.
Nel finale i marchigiani spezzano l’equilibrio al 70′ con il calcio di rigore trasformato da Sbaffo ed assegnato per un fallo di mano commesso da Magelaitis. I biancorossi reagiscono pareggiando grazie a Giunti, assistito a Matos, al 77′ ma dall’altro lato Eusepi libera di testa Candellori per la rete decisiva per la vittoria della Samb all’85’.
Questo risultato spinge la Sambenedettese a quota 8 nella classifica del girone B della Serie C. L’avvio di stagione 2025/2026 si conferma complicato anche dopo la sesta giornata invece per il Perugia, sempre fermo con i suoi tre punti conquistati in precedenza.