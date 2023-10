Video/ Perugia Sestri Levante (1-0) gol e highlights: Santoro decide la partita (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA SESTRI LEVANTE: LA CRONACA

Perugia e Sestri Levante, il punteggio è stato aperto da Santoro, che ha siglato il gol che ha portato il risultato a 1-0. Santoro, con una giocata decisiva, ha sfruttato un’opportunità in attacco. Ha dimostrato precisione e determinazione nell’inviare la palla in rete, dando al Perugia il vantaggio iniziale. Questo momento è stato cruciale, poiché ha posto il Perugia in una posizione di forza nei primi minuti della partita. Mentre il Sestri Levante cercava di reagire, il gol di Santoro ha consolidato la posizione della squadra di casa. La partita è poi proseguita con il Perugia in vantaggio per 1-0, con Santoro che si è distinto come protagonista in questa fase iniziale.

Perugia e Sestri Levante, il risultato è rimasto fissato a 1-0 in favore di Perugia, con Santoro che aveva già segnato il gol iniziale. Durante questo periodo, Santoro ha avuto un’opportunità che avrebbe potuto consentirgli di realizzare una doppietta. Santoro, desideroso di ampliare il vantaggio per il suo team, ha avuto un’occasione chiave per mettere a segno il suo secondo gol. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere del Sestri Levante hanno verosimilmente risposto in modo efficace, impedendo a Santoro di realizzare la doppietta. Nonostante l’occasione mancata, Perugia ha mantenuto il controllo del punteggio a 1-0 fino al termine del primo tempo. La performance di Santoro ha contribuito significativamente al vantaggio iniziale, e la partita ha continuato ad essere intensa mentre entrambe le squadre cercavano di gestire la situazione nei restanti minuti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA SESTRI LEVANTE, IL SECONDO TEMPO

Perugia e Sestri Levante, il risultato è rimasto fisso a 1-0 in favore di Perugia, con Gala che ha avuto un’occasione significativa. Gala, desideroso di contribuire al vantaggio della sua squadra, ha avuto un’opportunità chiave per aumentare il margine di Perugia. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere del Sestri Levante hanno verosimilmente risposto con efficacia, impedendo a Gala di convertire l’occasione in un gol. Nonostante l’occasione mancata, Perugia ha mantenuto la leadership per 1-0. La partita è rimasta intensa, con entrambe le squadre impegnate a cercare di influire sull’andamento del gioco nei restanti minuti del secondo tempo.

Perugia e Sestri Levante, il risultato è terminato con una vittoria per 1-0 a favore del Perugia. Nel corso degli ultimi minuti, Lisi, entrato in campo al posto di Santoro, ha avuto un’occasione significativa. Lisi, desideroso di fare la differenza, ha avuto l’opportunità di contribuire al risultato finale. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere del Sestri Levante hanno presumibilmente risposto con efficacia, impedendo a Lisi di realizzare un gol. Nonostante l’occasione mancata per Lisi, il Perugia ha comunque mantenuto il vantaggio di 1-0, assicurandosi la vittoria. Questo momento finale ha aggiunto suspense alla partita, con entrambe le squadre che hanno lottato fino all’ultimo minuto.

PERUGIA SESTRI LEVANTE, IL TABELLINO

PERUGIA: Adamonis M. (Portiere), Bozzolan A., Vulikic S., Angella G., Mezzoni F., Kouan C., Bartolomei P., Iannoni E. (dal 18′ st Acella C.), Santoro S. (dal 30′ st Lisi F.), Seghetti A., Matos (dal 29′ st Cudrig N.). A disposizione: Abibi A. (Portiere), Bezziccheri D., Cancellieri D., Dell’Orco C., Ebnoutalib Y., Lavorgna A. (Portiere), Morichelli R., Paz Y., Torrasi E.

SESTRI LEVANTE: Anacoura J. (Portiere), Furno C. (dal 1′ st Troiano L.), Pane M., Oliana F., Regini V. (dal 21′ st Ghigliotti D.), Candiano M., Raggio G. S. (dal 1′ st Gala A.), Parlanti G., Forte R., Toci E. (dal 20′ st Busatto T.), Podda L. (dal 39′ st Masini F.). A disposizione: Cericola M., Conti G., Grilli A., Grosso E., Nenci O., Raspa M. (Portiere), Sias F. (Portiere)

Reti: al 8′ pt Santoro S. (Perugia) .

Ammonizioni: al 36′ pt Santoro S. (Perugia), al 23′ st Adamonis M. (Perugia), al 42′ st Cudrig N. (Perugia) al 42′ pt Raggio G. S. (Sestri Levante).

Espulsioni: al 44′ st Adamonis M. (Perugia).

