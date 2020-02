Video/ Perugia Spezia (0-3): highlights e gol. Ricci punisce i grifoni (Serie B)

Nella 23^ giornata di Serie B lo Spezia supera a domicilio il Perugia grazie alla doppietta dei gemelli Ricci, su rigore, e Nzola, come ben si vede nel video di Perugia Spezia. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Sono 412 i passaggi messi insieme dagli umbri contro i 520 dei liguri. Spiccano anche i 15 cross dello Spezia che ha puntato molto sulle corsie esterne. Molto attivi Bartolomei e Ricci. Lo stesso Bartolomei ha fornito un assist vincente per i compagni di squadra. Le statistiche ci presentano un match a senso unico dove lo Spezia ha tenuto benissimo il campo. Il Perugia ha inciso poco in attacco lasciando troppo spazio alle iniziative avversarie. Vittoria meritata per lo Spezia che scavalca in classifica proprio gli umbri e sogna in grande. Il Perugia deve rialzarsi subito dopo una sconfitta davvero pesante.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara vinta contro il Perugia, parla l’attaccante del Perugia, Federico Ricci. Queste le sue parole raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Il rigore? Facciamo un po’ a gara con mio fratello, volevo batterlo, ha fatto bene a lasciarmelo. Dieci risultati utili consecutivi? Abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Siamo messi bene in campo e troviamo il gol con facilità. Ci divertiamo. Recupero contro la Cremonese? Non ci pensiamo alla A, siamo carichi, siamo in fiducia, poi si vedrà”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA SPEZIA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA