Video/ Perugia-Sudtirol (1-0): highlights e gol. Carretta decide la sfida

Il Perugia piega un mai domo Sudtirol nel primo turno di Coppa Italia grazie alla rete siglata da Carretta. Andiamo a rivivere le emozioni della gara, che si apre con un bel tiro di Burrai, respinto dalla difesa del Sudtirol, con Kouan che per poco non trova la via del gol. Ancora Burrai pesca Angella di testa, il quale per un soffio non inquadra la porta: solo Perugia nella prima parte di gara.

Gli umbri attaccano in tutti i modi e da tutte le aree del campo: Burrai innesca Murano che conclude, ma il portiere avversario è reattivo e non si fa cogliere impreparato. Poi, è ancora Kouan che prova a innescare Falzerano, ma il servizio risulta essere troppo lungo. La prima frazione termina così sul punteggio di 0-0, con la sensazione, però, che presto possa succedere qualcosa di importante.

SECONDO TEMPO

Pronti via e Carretta esulta! 1-0 Perugia: Kouan serve Falzerano, quest’ultimo la mette in mezzo e trova la deviazione aerea vincente del compagno di squadra. Il Sudtirol, dal canto suo, sembra reagire bene dopo il gol subito. Odogwu si mette in proprio, calcia e trova un clamoroso palo: pareggio sfiorato. Nel finale di partita, il Sudtirol attacca a testa bassa per provare a raddrizzare il risultato, tanto che il Perugia, a quindici minuti dalla fine del match, ha effettuato tutte e cinque le sostituzioni, in modo da arginare le folate avversarie con le forze fresche.

I minuti scorrono veloci: Voltan parte in contropiede, ma è brava la difesa del Perugia a chiudergli ogni pertugio e a stoppare sul nascere le sue velleità offensiva. Gli umbri sfiorano addirittura il 2-0, con Burrai che pesca Curado: il colpo di testa termina di poco fuori. Finisce così, con il direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi. La rete di Carretta regala al Perugia il passaggio ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Genoa alle 18 di venerdì 13 agosto 2021.

IL TABELLINO

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella (24′ st Curado), Dell’Orco; Falzerano (33′ st Righetti), Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Kouan (24′ st Gyabuua); Murano (24′ st Melchiorri), Carretta (33′ st Bianchimano). A disp.: Fulignati, Moro, Angori, Sounas, Manneh, Corradini. All. Massimliano Alvini

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; De Col, Malomo, Curto, Fabbri; Tait, Fink (24′ st Moscati), Karic (24′ st Casiraghi); Beccaro (39′ st Gatto); Rover (11′ st Voltan), Odogwu (24′ st Candellone). A disp.: Theiner, Meli, Vinetot, Zaro. All. Ivan Javorcic

ARBITRO: Miele di Nola

MARCATORI: 2′ st Carretta (P)

NOTE: Ammoniti: Angella (P); Rover, Fink (S)