Video/ Perugia Torres (1-1) gol e highlights: la capolista rallenta (Serie C, 15 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA TORRES: LA CRONACA

Quella tra Perugia e Torres era una delle sfide più attese di questa ottava giornata del campionato di Serie C. Da una parte la squadra di Baldini che fino all’ultimo ha sperato nel ripescaggio e solamente a fine agosto ha saputo con certezza in quale categoria avrebbe giocato, dall’altra i rossoblù autentica rivelazione di inizio stagione con sette vittorie consecutive e una difesa a dir poco granitica che ha consentito al portiere Zaccagno di rimanere imbattuto per quasi 700 minuti. La partita, condizionata anche da un acquazzone che si è abbattuto durante il primo tempo, si è conclusa sul risultato di 1-1 che interrompe così la striscia di successi dei sardi i quali mantengono comunque la testa della classifica, mentre i grifoni – oltre a essersi tolti la soddisfazione di aver rallentato la corsa sfrenata della capolista – evitano il primo KO nella regular season.

Diretta/ Perugia Torres (risultato finale 1-1): Seghetti riacciuffa la capolista! (Serie C, 15 ottobre 2023)

Nel primo tempo prevale l’equilibrio con le due squadre che non sfruttano nel migliore dei modi le occasioni create per sbloccare la contesa: Matos non ci mette la giusta precisione così come Scotto su punizione, mentre Kujabi viene fermato da Furlan che anche oggi non ha fatto per nulla rimpiangere il portiere titolare Adamonis, ancora assente per squalifica dopo la bocciatura del ricorso presentato dal Perugia per averlo di nuovo a disposizione già da questo weekend. Nella ripresa si apre un varco nella retroguardia dei padroni di casa e ne approfitta così Fischnaller che raccoglie il suggerimento di Cester e deposita la palla in rete per il momentaneo vantaggio della Torres. La gioia degli ospiti dura una decina di minuti, dalla panchina ci pensa il 19enne Seghetti a pareggiare i conti interrompendo così l’imbattibilità di Zaccagno. Che successivamente si fa trovare pronto sulla conclusione improvvisa da fuori area di Bartolomei e sul tentativo di Paz. Dall’altra parte del campo Masala e Menabò mancano l’appuntamento con il 2 a 1, l’ultimo brivido ce lo regala Kouan che a ridosso del novantesimo raccoglie la sponda di Ricci calciando però alle stelle. Un punto comunque prezioso per la capolista che nel riscaldamento pre-gara aveva perso per infortunio due titolari indiscussi come Giorico e Liviero.

Diretta/ Fermana Perugia (risultato finale 0-2): un gol per tempo (Serie C, 9 ottobre 2023)

VIDEO GOL PERUGIA TORRES 1-1, IL TABELLINO

PERUGIA-TORRES 1-1 (0-0)

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan; Mezzoni (65’ Ricci), Angella, Vulikić, Bozzolan; Iannoni (46’ Vázquez), Bartolomei, Kouan; Santoro (64’ Paz); Matos (64’ Seghetti), Lisi (88’ Acella). All. Francesco Baldini.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Antonelli, Idda, Dametto; Zecca, Cester (83’ Masala), Kujabi, Pelamatti (82’ Fabriani); Mastinu (69’ Lora); Scotto (75’ Ruocco), Fischnaller (83’ Menabò). All. Alfonso Greco.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena (Sez. di Torre del Greco).

AMMONITI: 24’ Kouan (P), 31’ Mezzoni (P), 41’ Santoro (P), 69’ Cester (T), 90’ Idda (T).

Video/ Torres Lucchese (2-0) gol e highlights: settimo sigillo sardo! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 60’ Fischnaller (T), 70’ Seghetti (P).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA TORRES













© RIPRODUZIONE RISERVATA