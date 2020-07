Video/ Perugia Trapani (1-2): highlights e gol. Luperini chiude il match al 92′!

Scorpacciata di emozioni nel video con i gol e gli highlights di Perugia Trapani 1-2: la partita del Curi poteva segnare la resa definitiva dei siciliani che invece con la forza della disperazione rimangono ancora in corsa per i play-out, e se dovessero vincere il ricorso e vedersi togliere uno dei due punti di penalità scavalcherebbero anche la Juve Stabia in classifica, che a quel punto oltre a battere il Cosenza deve sperare che il Crotone già promosso non regalerà nulla alla squadra di Castori. Poteva essere una serata di festa per gli umbri che non vedevano l’ora di festeggiare la salvezza matematica, invece – complice anche il successo del Pescara – si ritrovano a 90 minuti dal termine della regular season con l’acqua alla gola, e venerdì prossimo faranno visita al Venezia che non si è ancora garantito la permanenza in Serie B per la prossima stagione, comunque andrà al Penzo una delle squadre piangerà lacrime amare. Come succede spesso in questi casi sono i cambi a fare la differenza, il tecnico del Trapani nella ripresa si affida a Evacuo e Luperini, saranno proprio loro due gli artefici della giocata che al 93’ decide l’incontro: sponda dell’attaccante cresciuto nelle giovanili della Lazio, palla che sbatte addosso a Vicario, rimbalza sul palo e finisce sui piedi di Luperini che deve solo appoggiarla in rete mandando i suoi compagni letteralmente in visibilio. Increduli e tramortiti gli uomini di Oddo che nel primo tempo avevano rimontato con Falcinelli dopo che Grillo aveva sbloccato la contesa al 23’, nella ripresa i padroni di casa graziano Carnesecchi con Kouan e Nicolussi Caviglia, entrambi sprecano il match ball e sicuramente faticheranno a prendere sonno nelle prossime notti ripensando a quanto accaduto. Smaltita l’euforia per il successo arrivato in extremis, i giocatori del Trapani avranno già cominciato a preparare l’ultima gara che potrebbe riscrivere il futuro della società.

IL TABELLINO

PERUGIA-TRAPANI 1-2 (1-1)

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi (62’ Rosi), Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano (70’ Kouan), Carraro, Dragomir (46’ Nicolussi Caviglia); Falcinelli (62’ Buonaiuto), Capone; Iemmello (70’ Melchiorri). All. Massimo Oddo.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly (70’ Piszczek), Odjer (46’ Taugourdeau), Colpani (46’ Luperini), Grillo; Dalmonte, Pettinari (76’ Evacuo). All. Fabrizio Castori.

ARBITRO: Federico Dionisi (sez. di L’Aquila).

AMMONITI: Gyomber (P), Odjer (T), Pagliarulo (T), Grillo (T), Mazzocchi (P), Kupisz (T), Rosi (P).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 23’ Grillo (T), 26’ Falcinelli (P), 90’+3’ Luperini (T).

