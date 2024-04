Video/ Pescara Ancona (0-2) gol e highlights: doppietta di Spagnoli! (Serie C, 21 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA ANCONA: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia l’Ancona vince in trasferta contro il Pescara con un punteggio netto di 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli abruzzesi del tecnico Cascione partono senza remore andando alla conclusione con Accornero al 4′ ed impegnando in modo serio Perucchini già al 5′ sul colpo di testa tentato da Vergani. I marchigiani di mister Boscaglia non stanno di certo a guardare e si fanno invece sentire riuscendo persino a sbloccare il punteggio al 33′ con la rete firmata da Spagnoli, pronto ad approfittare del suggerimento offertogli da Cioffi.

Nel secondo tempo la partita prosegue in fotocopia rispetto alla frazione di gioco precedente tanto che è proprio lo stesso Spagnoli, aiutato dall’azione di Saco, a completare la doppietta personale che vale il gol del raddoppio immediato per i biancorossi al 49′. Nel finale i Dorici si dimostrano abili nel gestire la situazione favorevole ed i Delfini falliscono nel loro intento di riaprire i conti nello specifico con Cangiano all’80’ prima di arrendersi davvero al proprio destino.

Dando uno sguardo all’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Madonia, proveniente dalla sezione AIA di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte così da ammonire rispettivamente Squizzato da un lato, Saco e Perucchini dall’altro. La vittoria esterna consegna i tre punti all’Ancona che tocca quota 41 dopo trentasette giornate di campionato mentre il Pescara resta incollato a 52 punti nella classifica del girone B della Serie C.

