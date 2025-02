VIDEO PESCARA ASCOLI: SPETTACOLO!

Video Pescara Ascoli che racconta un primo tempo che parte a rilento per poi sbloccarsi grazie la rete di Edoardo Pierozzi, alla seconda rete consecutivo dopo quando realizzata con il Carpi. Tra le occasioni più importanti del match si annoverano i tentativi di Silipo e Corazza. Quest’ultimo trova il modo di timbrare il cartellino battendo Plizzari ma il direttore di gara nulla per fuorigioco. La rete è nell’aria ma la realizza il Pescara con Pierozzi, il quale spedisce il pallone in porta sugli sviluppi un calcio di punizione battuto lungo da Merola. Dopo 45 minuti le squadre vanno all’intervallo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo da dimenticare per il Pescara con l’Ascoli che prima pareggia con D’Uffizi e poi vincono la gara in extremis con Gagliardi al minuto 91 di gioco. Baldini rimane, quindi, al quinto posto e fallisce l’assalto alla quarta posizione perdendo lo scontro del lunedì sera. Balzo in classifica per l’Ascoli che approda a quota 33 punti in classifica con questa vittoria in rimonta dopo la rete iniziale di Pierozzi.

VIDEO PESCARA ASCOLI: GOL E HIGHLIGHTS