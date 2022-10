Video/ Pescara Audace Cerignola (2-0) gol e highlights: 3 punti per il Delfino!

VIDEO PESCARA AUDACE CERIGNOLA (2-0): LA PARTITA

Il Pescara vince di fronte al pubblico amico dello Stadio Adriatico e batte 2-0 l’Audace Cerignola in questa gara valida per la decima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo i biancazzurri approcciano bene al match e vanno più volte vicino al vantaggio, trovandolo soltanto al 40esimo: Crescenzi sfonda in area di rigore e viene atterrato da una trattenuta evidente di Russo su Crescenzi. Per l’arbitro non ci sono dubbi, penalty chiaro, e Lescano è freddo, glaciale. Saracco spiazzato e sesto gol del suo campionato, per il vantaggio biancazzurro. Una esecuzione perfetta da parte del numero 10.

DIRETTA/ Giugliano Gelbison (risultato finale 1-1): pareggia Salvemini!

Nel secondo tempo gli ospiti provano a rispondere subito, ed al 49esimo ci prova Russo, ma il suo tentativo è sballato e non spaventa il Delfino. Al 68esimo, allora, i padroni di casa decidono di chiudere il match in bello stile: azione corale spettacolare, con Crescenzi che galoppa sull’out di sinistra e crossa in mezzo per Desogus. L’ex Cagliari con un velo visionario lascia passare il pallone e favorisce l’inserimento del numero 9, che con il destro fulmina un incolpevole Saracco. Combinazione da Playstation degli abruzzesi. Il risultato non cambia più, ed i 3 punti sono del Pescara.

Risultati Serie C, classifica/ Il Catanzaro è sempre saldo in vetta!

VIDEO PESCARA AUDACE CERIGNOLA (2-0): IL TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 3 Crescenzi (dal 41′ st 17 De Marino), 5 Palmiero (dal 17′ st 20 Kraja), 8 Aloi (dal 31′ st 6 Gyabuaa), 10 Lescano (dal 17′ st 9 Vergani), 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus (dal 31′ st 11 Delle Monache), 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 29 Cancellotti. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 17 De Marino, 20 Kraja, 26 Crecco, 39 Tupta, 72 Saccani, 88 Germinario. Allenatore: Colombo Alberto AUDACE CERIGNOLA: 1 Saracco, 3 Russo, 4 Bianco (dal 28′ st 33 Langella), 5 Capomaggio, 9 Malcore (dal 45′ st 37 Vitali), 10 D’Ausilio (dal 28′ st 11 Neglia), 15 Ligi, 17 D’Andrea, 20 Sainz-Maza (dal 17′ st 19 Achik), 24 Ruggiero (dal 17′ st 29 Tascone), 32 Blondett. A disposizione: 12 Fares, 22 Trezza, 2 Olivera, 6 Allegrini, 8 Inguscio, 11 Neglia, 16 Botta, 19 Achik, 26 Farucci, 28 Basile, 29 Tascone, 33 Langella, 37 Vitali. Allenatore: Pazienza Michele DIRETTA/ Catanzaro Juve Stabia (risultato finale 2-0): la capolista si conferma Reti: al 40′ pt Lescano (rigore), 68′ Vergani Ammonizioni: Blondett, Palmiero CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PESCARA AUDACE CERIGNOLA

© RIPRODUZIONE RISERVATA