Video/ Pescara Brescia (1-1): highlights e gol, un punto poco utile (Serie B)

VIDEO PESCARA BRESCIA (1-1): LE DUE SQUADRE SI ANNULLANO

Ecco il video di Pescara Brescia, valida per la 14^ giornata di Serie B. Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia le formazioni di Pescara e Brescia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da mister Dionigi provano subito a sorprendere i padroni di casa allenati dal tecnico Breda affacciandosi immediatamente in zona offensiva ma senza riuscire a concludere. I biancazzurri rispondono quindi tramite gli spunti di Maistro sia all’8′, incappando nell’opposizione di un difendente avversario, che al 9′, sparando fuori dallo specchio della porta. I minuti scorrono sul cronometro e le Rondinelle si rendono pericolose al 16′ con la punizione di Bjarnason, parata con una deviazione sopra la traversa. I Delfini replicano dunque al 35′ con il tiro impreciso di Bellanova ed al 38′ con l’altrettanto sfortunato colpo di testa di Maistro. I lombardi riescono infine a passare in vantaggio a ridosso del duplice fischio dell’arbitro grazie al calcio di rigore trasformato da Torregrossa al 42′, approfittando del fallo subito da Scognamiglio.

VIDEO PESCARA BRESCIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo gli abruzzesi vanno subito a caccia dell’eventuale rete del pareggio con Bellanova che, sul lancio di Jaroszynski, non crea grossi problemi ad Andrenacci al 48′. Il tecnico dei lombardi decide quindi di inserire forze fresche rimpiazzando sia Spalek che Bjarnason con Bisoli e Papetti al 59′ ma i cambi non danno l’effetto sperato visto che il Pescara pareggia al 62′ grazie al gol firmato da Bocchetti, su assist di Omeonga. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri sollecitano il portiere avversario con il subentrato Nzita al 67′ ed il colpo di testa di Guth sulla punizione di Valdifiori finisce largo fuori dallo spercchio al 78′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Omeonga, Scognamiglio, Galano, Nzita e Valdifiori da un lato, Papetti, Sabelli e Bisoli dall’altro. Il punto conquistato in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Pescara di salire a quota 12 ed al Brescia di portarsi a quota 18 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO PESCARA BRESCIA: IL TABELLINO

Pescara-Brescia 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 44′ RIG. Torregrossa(B); 62′ Bocchetti(P).

Assist: 62′ Omeonga(P).

PESCARA (3-5-2) – Fiorillo; Scognamiglio, Bocchetti, Guth; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynski(64′ Nzita); Galano(88′ Crecco), Maistro(84′ Ceter). All.: Breda.

BRESCIA (4-3-2-1) – Andrenacci; Sabelli, Mateju, Mangraviti, Martella; Dessena(71′ Jagiello), Van De Looi, Bjarnason(58′ Papetti); Spalek(59′ Bisoli), Ragusa(87′ Labojko), Torregrossa(71′ Aye). All.: Dionigi.

Arbitro: Alessandro Prontera (sezione di Bologna).

Ammoniti: 35′ Omeonga(P); 42′ Scognamiglio(P); 66′ Papetti(B); 75′ Sabelli(B); 82′ Galano(P); 83′ Bisoli(B); 90’+2′ Nzita(P); 90’+5′ Valdifiori(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BRESCIA PESCARA (da legab.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA