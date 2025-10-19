Video Pescara Carrarese (risultato finale 2-2) gol e highlights della gara valida per l'ottavo turno della Serie B 2025/2026.

VIDEO PESCARA CARRARESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Pescara e la Carrarese si annullano a vicenda pareggiando per 2 a 2. Nel primo tempo i toscani sono abili a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 2′ per merito del gol realizzato da Abiuso, autore di un colpo di testa vincente capitalizzando l’assist offertogli da Zanon. Intorno all’8′ invece Schiavi non concretizza una buona opportunità per siglare il bis immediato. I marmiferi non combinano di meglio al 14′ con Finotto ed i Delfini si vedono costretti a ricorrere ad una sostituzione già al quarto d’ora per colpa dell’infortunio rimediato da Merola, con Vinciguerra che ne ha preso il posto subentrando dalla panchina. I padroni di casa insistono collezionando diverse occasioni fallite specialmente con Valzania, che scheggia la traversa al 43′, Di Nardo, al 45’+1′ ed Oliveri, al 45’+2′. In apertura di secondo tempo i giallazzurri allungano trovando la rete del raddoppio al 49′ grazie ad Hasa, preciso nel calciare dal limite dell’area pescarese. Nel finale

Questo pareggio permette al Pescara di raggiungere quota sei nella graduatoria del campionato cadetto dopo l’ottava giornata. Il punto derivante da questo risultato spingere invece la Carrarese ad undici punti nella classifica della Serie B per la stagione 2025/2026.

VIDEO PESCARA CARRARESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

