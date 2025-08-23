Video Pescara Cesena (risultato finale 1-3) gol e highlights della partita valida per la prima giornata di serie B

Pescara e Cesena alzano il sipario sulla nuova stagione di serie B. Gli abruzzesi arrivano all’esordio ancora incompleti a livello di rosa e in campo si vede. Il Cesena parte subito a mille e si imbatte contro un Desplanches in formato muro che respinge prima su Bastoni e poi su Blesa. Il Cesena continua ad attaccare e la sblocca meritatamente. Bastoni crossa e Blesa a porta vuota trova il tocco vincente. Il Pescara reagisce e la riprende con un gran gol di Olzer da fuori area. Blesa nel finale di testa cestina la doppietta.

Nel secondo tempo il Pescara continua a subire l’iniziativa del Cesena e soccombre definitivamente. I padroni di casa sbagliano ad impostare, Brosco serve Shpendi per il sorpasso. Dieci minuti dopo arriva l’errore di Desplanches che respinge male su Frabotta, Bisoli la chiude definitivamente. La sfida tra neopromesse viene vinta dal Cesena, per Vivarini ci sarà molto da lavorare. (agg. Umberto Tessier)

