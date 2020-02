Video/ Pescara Cosenza (2-1): highlights e gol. Bocic salva i delfini in extremis

Il video di Pescara Cosenza, match disputato ieri all’Adriatico come posticipo della 22^ giornata di Serie B, ci racconta la bella vittoria casalinga ottenuta dai delfini col risultato di 2-1. Andando a ricordare le azioni salienti del match ecco che, fin dal via, gli appassionati hanno assistito a una sfida tesa ma molto equilibrata: in padroni di casa sono i primi ad andare in attacco, ma i rossoblu si rivelano ferali in contropiede. Nonostante tanta azione in campo ecco che però si arriva all’intervallo senza gol e i delfini pure senza un giocatore: al 45’ infatti la direzione arbitrale espelle per doppia ammonizione Palmiero. Dopo un primo tempo vivace, ecco che nella ripresa il clima si fa ancora più rovente: a spingere non appena tornati in campo è il Cosenza, con i ragazzi di Braglia che fanno di tutto per sfruttare la superiorità numerica. Ed è proprio a firma rossoblu il primo gol della partita, con Asencio che trova la via dl gol al 53’. Tempo però cinque minuti ecco che la direzione arbitrale ristabilisce l’equilibrio in campo, concedendo un rosso al bruzo Sciaudone: tornati 10 contro 10 ecco che si accende un finale di match davvero al cardiopalma. Al 69’ infatti il Pescara trova il pareggio con Zappa ma è all’89’ che i delfini falliscono un’occasione preziosissima, sbagliando con Galano il calcio di rigore concesso per fallo di Perina su Memushaj. I delfini però si salvano in extremis: al quarto minuto di recupero dopo il 90’ è infatti Bocic a beffare tra i pali Perina e a regalare agli abruzzesi tre punti decisivi per la classifica della Serie B. Da segnalare nel finale poi l’espulsione occorsa per il Cosenza a Kanoute per doppio giallo.

IL TABELLINO

PESCARA COSENZA 2-1 (0-0 PT)

PESCARA: Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni (1′ st Crecco), Del Grosso (20′ st Kastanos); Galano, Maniero (38′ st Bocic). A disp.: Alastra, Bruno, Elizalde, Clemenza, Pavone, Mane, Marafini, Borrelli, Masciangelo. All. Legrottaglie.

COSENZA: Perina; Capela, Monaco, Idda; Casasola, Prezioso (33′ st Broh), Kanouté, Sciaudone, D’Orazio (21′ st Lazaar); Asencio, Rivière (32′ pt Pierini). A disp.: Saracco, Corsi, Carretta, Bahlouli, Schiavi, Bittante, Baez. All. Braglia.

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini (Mokhtar – Tardino). IV UOMO: Federico Dionisi di L’Aquila.

MARCATORI: 8′ st Asencio (C), 23′ st Zappa (P), 49′ st Bocic (P).

NOTE: Serata gradevole con temperatura di 10° C circa, terreno di gioco in buone condizioni. Presenti nel settore ospiti un centinaio di tifosi rossoblù. Ammoniti: 3′ pt Kanouté (C), 34′ pt Drudi (P), 40′ pt Scognamiglio (P), 46′ pt Palmiero (P), 10′ st Prezioso (C), 44′ st Perina (C), 50′ st Bocic (P). Espulsi: al 47′ pt Palmiero (P) per doppia ammonizione; al 12′ st Sciaudone (C); al 28′ st il DS rossoblù Stefano Trinchera; al 51′ st Kanouté (C) per doppia ammonizione. Angoli: 8-3 (pt 5-0). Recupero: 3′ pt; 6′ + 1′ st.

